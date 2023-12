Margot Robbie et Cillian Murphy réfléchissent au succès au box-office dans une interview conjointe

Dans une interview exclusive avec Variety, Margot Robbie et Cillian Murphy se sont entretenues de leurs récents succès au box-office et de la façon dont leurs films, « Barbie » et « Oppenheimer », ont stimulé de manière inattendue leurs ventes de billets respectives. Malgré les différences marquées entre leurs films, « Barbie » de Robbie et « Oppenheimer » de Murphy ont tous deux mis en valeur l'originalité des réalisateurs et captivé l'intérêt du public.

Au cours de la conversation, Robbie a révélé qu'elle avait toujours cru au succès potentiel du film "Barbie", avec Greta Gerwig aux manettes. Elle a expliqué que l'implication de Gerwig était essentielle, car sa vision unique a élevé le film au-delà des attentes. Murphy, de son côté, a admis qu'il n'avait pas prévu un tel intérêt pour un film sur la fabrication de la bombe atomique. La détermination de Christopher Nolan à sortir « Oppenheimer » comme un blockbuster estival majeur a contribué à son attrait.

Il est intéressant de noter que les deux films sont sortis le même jour, ce qui a initialement suscité des inquiétudes quant aux chiffres concurrents au box-office. Cependant, Robbie et Murphy ont reconnu la synergie entre « Barbie » et « Oppenheimer » et ont estimé que la double facturation créerait un duo parfait. Le public a adopté cette idée et beaucoup ont choisi de regarder les deux films successivement.

Le succès de ces films a également mis en évidence l'envie du public pour les prochains projets de Chris Nolan et Greta Gerwig. Robbie et Murphy ont reconnu l'enthousiasme suscité par ces cinéastes de renom, qui a contribué à l'intérêt considérable suscité par leurs films respectifs.

En conclusion, la collaboration inattendue entre « Barbie » et « Oppenheimer » a prouvé que l'originalité et la créativité peuvent prospérer dans l'industrie cinématographique. L'interview conjointe de Robbie et Murphy a offert un aperçu de leurs expériences et des facteurs qui ont conduit au succès sans précédent de leurs films au box-office.