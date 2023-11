La nouvelle fonctionnalité WhatsApp révolutionne les appels vocaux de groupe

By

WhatsApp a introduit une fonctionnalité innovante qui devrait transformer la manière dont les appels vocaux de groupe sont menés. Connue sous le nom de Voice Chats, cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de lancer des appels vocaux de groupe sans appeler tous les membres du groupe, créant ainsi une expérience plus fluide et discrète.

Contrairement aux appels de groupe traditionnels sur WhatsApp, les conversations vocales permettent aux utilisateurs de rejoindre et de quitter la conversation à leur convenance. Cette flexibilité change la donne, car elle élimine le besoin que tout le monde soit disponible en même temps. Les utilisateurs peuvent désormais rejoindre de manière transparente les discussions vocales en cours et identifier instantanément qui parle, grâce à l'en-tête de discussion et à l'onglet Appels.

Les chats vocaux s'adressent également aux grands groupes, avec une capacité allant de 33 à 128 membres. Cela en fait un outil parfait pour les collaborations professionnelles, les communautés en ligne et les rassemblements sociaux.

Une caractéristique remarquable des chats vocaux est sa nature non intrusive. Plutôt que de faire sonner le téléphone de tout le monde lorsqu'un chat vocal est lancé, WhatsApp envoie une notification push silencieuse pour avertir les membres du groupe. Cela garantit que les individus ne sont pas dérangés par une sonnerie constante tout en restant informés des conversations en cours.

Pour maintenir une dynamique de groupe optimale, les conversations vocales sont conçues pour se terminer automatiquement après 60 minutes d'inactivité. Cependant, les utilisateurs ont la liberté de lancer un nouveau chat vocal immédiatement après son achèvement, favorisant ainsi un flux de communication fluide.

La confidentialité et la sécurité restent une priorité absolue pour WhatsApp. Les chats vocaux sont cryptés de bout en bout, garantissant ainsi la protection des discussions sensibles et des informations personnelles partagées au sein des conversations.

WhatsApp continue d'évoluer et d'introduire des fonctionnalités révolutionnaires telles que les chats vocaux, offrant aux utilisateurs des outils de communication améliorés qui s'adaptent à leurs besoins et préférences. Restez à jour avec la dernière version de WhatsApp pour iOS et Android pour profiter de cette fonctionnalité transformatrice.

QFP

1. Combien de membres peuvent participer à un chat vocal ?

Les chats vocaux sur WhatsApp peuvent accueillir des groupes allant de 33 à 128 membres, permettant un environnement de conversation diversifié et inclusif.

2. Les chats vocaux sont-ils perturbateurs ?

Non, les conversations vocales sont conçues pour être moins intrusives que les appels vocaux de groupe classiques. Au lieu de faire sonner le téléphone de tout le monde, WhatsApp envoie une notification push silencieuse, garantissant ainsi une perturbation minimale tout en tenant les membres du groupe informés.

3. Puis-je rejoindre un chat vocal à tout moment ?

Oui, les chats vocaux permettent aux utilisateurs de rejoindre et de quitter la conversation à leur convenance. Cette flexibilité permet une participation transparente, permettant aux utilisateurs de rejoindre facilement les discussions en cours quand cela leur convient.