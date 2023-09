La première mission solaire dédiée de l'Inde, Aditya-L1, se rapproche de l'observation du Soleil

Le programme spatial indien a franchi une nouvelle étape avec le lancement réussi d'Aditya-L1, la première mission solaire dédiée du pays, dans l'espace le 2 septembre. Le vaisseau spatial, nommé d'après le mot sanskrit signifiant « Soleil », a effectué trois de ses cinq manœuvres vers la Terre. et se prépare maintenant pour son prochain déménagement le 15 septembre.

L'Aditya-L1 a été lancé depuis le centre spatial Satish Dhawan à Sriharikota à l'aide du lanceur de satellite polaire (PSLV-C57), qui est un cheval de bataille renommé de l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO). Ce lancement intervient dix jours seulement après l'atterrissage de Chandrayaan-3, la mission lunaire indienne, dans la région polaire sud.

Equipé de sept charges utiles distinctes développées par l'ISRO et des institutions universitaires, l'Aditya-L1 est conçu pour étudier l'atmosphère du Soleil et son impact sur la météorologie spatiale. Ces instruments fourniront des données précieuses sur les tempêtes magnétiques solaires et leurs effets sur l’environnement autour de la Terre.

Actuellement situé sur une orbite de 282 km x 40225 1 km, le vaisseau spatial devrait atteindre le point lagrangien 1 (L1) dans environ quatre mois. L1 est un point dans l'espace entre la Terre et le Soleil qui permet une observation continue du Soleil. Une fois à L1, l'Aditya-LXNUMX sera placé sur une orbite de halo, offrant aux scientifiques un accès ininterrompu pour étudier le Soleil.

La mission Aditya-L1 marque une réalisation importante pour le programme spatial indien. Cela démontre non seulement les capacités du pays en matière d'exploration spatiale, mais contribue également à la compréhension globale du Soleil et de ses effets sur notre planète. En collectant des données sur les phénomènes solaires, l'Aditya-L1 aidera à prévoir la météo spatiale et son impact potentiel sur les opérations des satellites et les systèmes de communication.

Sources:

–ISRO

– Définitions de la langue sanscrite