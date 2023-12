Le lycée pour nouveaux arrivants envisage un changement de nom au milieu des tensions politiques

Résumé : Le lycée Newcomers, situé à Long Island City, dans le Queens, envisage de changer de nom en raison des craintes que le nom actuel ne cible ses étudiants immigrants. Les dirigeants étudiants du gouvernement de l'école estiment qu'un changement de nom contribuera à créer un environnement plus inclusif et plus accueillant. Le processus de changement de nom comporte plusieurs étapes, notamment l'obtention de l'approbation de l'association des parents et du directeur, la collecte des commentaires du public et l'obtention de l'approbation finale du chancelier. Cependant, il y aura probablement des réticences, car certains craignent que le changement de nom n’altère le caractère et l’héritage de l’école. La décision d'envisager un changement de nom a été prise lors du processus de conception du sweat à capuche annuel de l'école, lorsque les étudiants ont exprimé leurs inquiétudes quant à la proéminence du nom « Nouveaux arrivants » et au risque de crimes haineux. L'afflux de migrants à New York a créé un climat politique chargé, et les étudiants veulent se distancer de tout ce qui semble négatif et créer un sentiment d'appartenance. En plus du changement de nom, certains étudiants se demandent si les étudiants immigrants devraient être inscrits dans des écoles séparées ou s'ils devraient avoir plus de choix quant à l'endroit où ils vont à l'école.

