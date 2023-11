Quel vaccin s'est arrêté dans les années 70 ?

Quel vaccin arrêté dans les années 70 ?

Dans les années 1970, un vaccin révolutionnaire connu sous le nom de vaccin contre la variole a joué un rôle central dans l’éradication de l’une des maladies les plus mortelles de l’histoire de l’humanité. La variole, causée par le virus de la variole, tourmentait l'humanité depuis des siècles, provoquant des maladies, des défigurations et des décès généralisés. Cependant, grâce aux efforts inlassables des scientifiques et des professionnels de la santé, la variole a été officiellement déclarée éradiquée en 1980 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Examinons en détail ce remarquable vaccin et son impact.

Le vaccin contre la variole, également connu sous le nom de vaccin contre la vaccine, a été développé à la fin du XVIIIe siècle par Edward Jenner, un médecin anglais. Le vaccin utilisait un virus apparenté appelé vaccinia, qui conférait une immunité contre la variole. En introduisant une forme atténuée du virus de la vaccine dans l’organisme, le système immunitaire le reconnaîtrait et le détruirait, tout en développant une défense contre le virus variolique.

Le succès du vaccin a été évident dans les années 1970, lorsque l'OMS a lancé une campagne mondiale intensifiée d'éradication de la variole. Des efforts de vaccination de masse ont été menés dans les pays où la variole était encore répandue, entraînant une baisse significative du nombre de cas. Le dernier cas naturel connu de variole s'est produit en Somalie en 1977, et aucun nouveau cas n'a été signalé par la suite, la maladie a été déclarée éradiquée trois ans plus tard seulement.

FAQ:

Q : Le vaccin contre la variole est-il encore utilisé aujourd’hui ?

R : Suite à l’éradication de la variole, la vaccination systématique contre la maladie a été interrompue dans le monde entier. Toutefois, de petites quantités de virus sont encore stockées dans les laboratoires à des fins de recherche et par mesure de précaution.

Q : Y a-t-il des effets secondaires du vaccin contre la variole ?

R : Comme tout vaccin, celui contre la variole peut avoir des effets secondaires. Les réactions courantes comprennent une douleur au site d’injection, de la fièvre et des courbatures. Dans de rares cas, des complications plus graves peuvent survenir, telles que des réactions allergiques graves ou des infections.

Q : Pourquoi a-t-on choisi l’éradication de la variole ?

R : La variole a été choisie pour l'éradication en raison de plusieurs facteurs, notamment la disponibilité d'un vaccin efficace, l'absence de réservoirs animaux et les symptômes visibles de la maladie, qui ont facilité l'identification et la maîtrise des épidémies.

Le vaccin contre la variole témoigne du pouvoir de la vaccination dans la lutte contre les maladies mortelles. Son succès dans l’éradication de la variole rappelle l’importance des efforts de vaccination en cours pour prévenir la résurgence d’autres maladies infectieuses. Même si la variole est peut-être une maladie du passé, les enseignements tirés de son éradication continuent de façonner les stratégies de santé publique dans le monde entier.