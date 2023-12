Les législateurs de l'Ohio envisagent de modifier la législation sur la marijuana à des fins récréatives

Les législateurs de l'Ohio sont engagés dans des discussions en cours concernant des modifications potentielles à la législation récemment adoptée sur la marijuana récréative. Même si la question 2, qui a été approuvée par les électeurs, a légalisé la marijuana à des fins récréatives dans l'Ohio, il est important de noter que cette loi est susceptible de changer car il s'agit d'une loi d'État et non d'un amendement constitutionnel.

Mercredi soir, quelques heures seulement avant l'entrée en vigueur de la loi, les sénateurs de l'Ohio ont voté pour approuver les modifications apportées au libellé du projet de loi. Ces changements comprennent une réduction du nombre de plants de marijuana autorisés par foyer, de 12 à 6. De plus, les modifications proposées introduisent une taxe forfaitaire de 15 % sur les ventes récréatives, augmentent la possibilité de radiation du dossier pour les personnes précédemment reconnues coupables de possession de moins de 2.5 onces. de marijuana et abaisser la teneur maximale en THC des extraits de 90 % à 50 %.

Malgré ces changements approuvés, ils doivent encore être ratifiés par l'Ohio House et signés par le gouverneur Mike DeWine pour devenir loi. À l’heure actuelle, les habitants de l’Ohio âgés de 21 ans et plus peuvent légalement posséder et consommer jusqu’à 2.5 onces de cannabis. Cependant, la loi actuelle n'autorise pas la vente de marijuana à des fins récréatives, de sorte que les particuliers ne peuvent pas encore l'acheter dans les dispensaires locaux. Le lancement des ventes de dispensaires récréatifs dans l'Ohio devrait avoir lieu à l'automne prochain, une fois que l'État aura finalisé la distribution des licences.

En termes de consommation, fumer de l’herbe est interdit dans les lieux publics intérieurs et sur les lieux de travail. Certaines communautés de la région des trois États, comme West Chester, Fairfield et Hamilton, ont interdit temporairement la vente de marijuana à des fins récréatives. Ces municipalités recherchent plus d'informations sur la mise en œuvre de la nouvelle loi avant d'autoriser sa commercialisation.

Il est évident que l’adoption de la deuxième question pose aux législateurs le défi de trouver un équilibre entre les désirs de leurs électeurs et la responsabilité de promulguer un cadre réglementaire clair et efficace. L’avenir de la marijuana récréative dans l’Ohio nécessite un dialogue continu et un examen attentif de l’évolution du paysage entourant sa légalisation.

