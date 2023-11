Quelles souches de grippe sont présentes dans le vaccin 2023 ?

À l’approche de la saison grippale, de nombreuses personnes se demandent quelles souches de grippe seront couvertes par le vaccin antigrippal de 2023. Le virus de la grippe est connu pour sa capacité à muter et à changer, ce qui oblige les scientifiques à mettre à jour le vaccin chaque année pour garantir son efficacité. Cet article vise à vous fournir les dernières informations sur les souches incluses dans le vaccin contre la grippe 2023.

Qu'est-ce qu'une souche grippale ?

Une souche grippale fait référence à un sous-type ou une variante spécifique du virus de la grippe. Il existe quatre principaux types de virus grippaux : A, B, C et D. Les virus grippaux A et B sont les plus courants et sont responsables d’épidémies de grippe saisonnière chez l’homme.

Comment les souches sont-elles sélectionnées pour le vaccin ?

Chaque année, des experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et d'autres agences de santé surveillent de près la propagation mondiale des virus de la grippe. Ils collectent des données sur les souches les plus répandues et font des prédictions sur celles qui sont susceptibles de circuler au cours de la prochaine saison grippale. Sur la base de ces informations, ils recommandent les souches à inclure dans le vaccin annuel contre la grippe.

Quelles souches contiennent le vaccin contre la grippe 2023 ?

Les souches spécifiques incluses dans le vaccin contre la grippe 2023 peuvent varier selon la région et le fabricant. Cependant, l’OMS a recommandé que le vaccin de 2023 contienne les souches suivantes :

1. Souche de grippe A (H1N1) : Cette souche est communément appelée « grippe porcine » et circule depuis la pandémie de 2009. Cela continue d’être une cause importante de grippe saisonnière.

2. Souche de grippe A (H3N2) : Cette souche a été l'une des principales causes d'épidémies de grippe au cours des dernières années et est associée à des maladies plus graves, en particulier chez les personnes âgées.

3. Souche de grippe B (lignée Victoria) : Cette souche appartient à la lignée B/Victoria et circule dans le monde entier. Elle est responsable d’une proportion importante de cas de grippe, notamment chez les enfants.

4. Souche de grippe B (lignée Yamagata) : Cette souche appartient à la lignée B/Yamagata et a également largement circulé. C'est une autre cause de grippe saisonnière, touchant principalement les enfants plus âgés et les jeunes adultes.

Il est important de noter que les souches incluses dans le vaccin peuvent varier selon la formulation utilisée par les différents fabricants. Par conséquent, il est toujours conseillé de consulter des professionnels de la santé ou de se référer aux directives officielles pour obtenir les informations les plus précises et les plus récentes.

En conclusion, le vaccin contre la grippe 2023 devrait couvrir les souches prédominantes de la grippe A (H1N1 et H3N2) et de la grippe B (lignées Victoria et Yamagata). Se faire vacciner contre ces souches peut réduire considérablement le risque de complications liées à la grippe et protéger les individus et les communautés contre la grippe saisonnière. Pensez à consulter des professionnels de santé pour obtenir des conseils personnalisés et restez informé des dernières recommandations en matière de vaccination contre la grippe.