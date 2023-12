By

Résumé :

L’exploration de Mars captive le monde depuis des décennies, et l’un des acteurs clés de cette entreprise est le rover martien. Ces véhicules robotiques ont joué un rôle déterminant dans la collecte de données et d’images précieuses sur la planète rouge. Dans cet article, nous approfondirons la question de savoir quel robot était sur Mars, en donnant un aperçu des différents rovers qui ont été déployés et de leurs contributions significatives à notre compréhension du paysage martien.

Quel robot était sur Mars ?

Le robot qui a été sur Mars est connu sous le nom de Mars Rover. Au fil des années, plusieurs rovers ont été envoyés sur la planète rouge pour explorer sa surface, étudier sa géologie, rechercher des signes de vie passée ou présente et ouvrir la voie à de futures missions humaines. Chaque rover a été équipé d'une suite d'instruments scientifiques pour mener à bien ses objectifs de mission.

1. Rover de séjour :

La première mission réussie de rover sur Mars a été réalisée par le rover Sojourner, qui faisait partie de la mission Mars Pathfinder de la NASA en 1997. Sojourner était un petit véhicule robotique à six roues qui a fonctionné pendant environ trois mois. Il a fourni des informations précieuses sur le sol et les roches martiennes, marquant le début de notre exploration robotique de Mars.

2. Rovers d’esprit et d’opportunité :

En 2004, la NASA a lancé les rovers jumeaux, Spirit et Opportunity, dans le cadre de la mission Mars Exploration Rover. Ces rovers ont été conçus pour fonctionner pendant 90 jours martiens, mais ont dépassé les attentes en durant plusieurs années. Ils ont exploré différentes régions de Mars, étudié sa géologie, recherché des signes d’eau et fourni des preuves d’environnements habitables passés.

3. Rover de curiosité :

Le rover Curiosity, également connu sous le nom de Mars Science Laboratory, a été envoyé sur Mars en 2012. Il est nettement plus grand que ses prédécesseurs et est équipé d'instruments scientifiques avancés. L'objectif principal de Curiosity est de déterminer si Mars a déjà offert des conditions environnementales propices à la vie microbienne. Il a fait des découvertes révolutionnaires, notamment des preuves d'anciens lacs et de la présence de molécules organiques.

4. Rover de persévérance :

Le plus récent ajout à la famille des rover martiens est le rover Perseverance, qui a atterri sur Mars en février 2021. Il s’agit du rover le plus avancé à ce jour, transportant des instruments et une technologie de pointe. La mission de Perseverance est d'explorer le cratère Jezero, de rechercher des signes d'une vie microbienne ancienne, de collecter des échantillons pour un futur retour sur Terre et de démontrer des technologies pour les futures missions humaines.

FAQ:

Q : Combien de temps les rovers martiens fonctionnent-ils généralement ?

R : Les rovers martiens sont conçus pour fonctionner pendant une durée spécifique, généralement exprimée en jours martiens (sols). Cependant, ils dépassent souvent leur durée de vie prévue. Par exemple, les rovers Spirit et Opportunity ont fonctionné pendant plusieurs années, dépassant de loin leur mission initiale de 90 sols.

Q : Quels types d’instruments scientifiques les rovers transportent-ils ?

R : Les rovers martiens sont équipés de divers instruments scientifiques, notamment des caméras, des spectromètres, des foreuses et des capteurs environnementaux. Ces instruments leur permettent d'étudier la géologie, l'atmosphère et les signes potentiels de vie sur Mars.

Q : Y a-t-il des projets futurs pour les rovers martiens ?

R : Oui, la NASA et d’autres agences spatiales ont des projets ambitieux pour les futurs rovers martiens. Le prochain rover Rosalind Franklin de l'Agence spatiale européenne et la mission Mars Sample Return de la NASA auront pour objectif de collecter et de renvoyer des échantillons martiens sur Terre pour une analyse détaillée.

Sources:

-NASA : mars.nasa.gov

- Agence spatiale européenne: esa.int

