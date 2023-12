Résumé :

La NASA a envoyé plusieurs robots sur Mars au fil des ans pour explorer la planète rouge et recueillir des données précieuses. L’un des robots les plus connus est le Mars Rover, qui a joué un rôle crucial dans notre compréhension de Mars. Cet article donne un aperçu des différents robots envoyés par la NASA sur Mars, de leurs missions et des découvertes importantes qu'ils ont faites.

Quel robot la NASA a-t-elle envoyé sur Mars ?

La NASA a envoyé plusieurs robots sur Mars pour étudier la planète et recueillir des données scientifiques. Le robot le plus important et le plus performant envoyé par la NASA est le Mars Rover. Le Mars Rover est une série de véhicules robotiques conçus pour explorer la surface de Mars et mener des expériences.

Rovers martiens :

1. Séjournant : Sojourner a été la première mission réussie de Mars Rover lancée par la NASA en 1996 dans le cadre de la mission Mars Pathfinder. Il s’agissait d’un petit rover fonctionnant à l’énergie solaire qui a exploré la surface martienne pendant 83 jours. Sojourner a fourni des informations précieuses sur la composition des roches et du sol sur Mars.

2. Esprit et opportunité : Spirit et Opportunity étaient des rovers jumeaux lancés en 2003 dans le cadre de la mission Mars Exploration Rover. Ces rovers ont été conçus pour étudier la géologie et le climat de Mars. Spirit a fonctionné jusqu'en 2010, tandis qu'Opportunity a poursuivi sa mission jusqu'en 2018, établissant un record de la plus longue distance parcourue sur une autre planète.

3. curiosité: Curiosity, également connu sous le nom de Mars Science Laboratory, a été lancé en 2011 et est le rover le plus avancé envoyé sur Mars. Il est équipé d’une large gamme d’instruments scientifiques pour étudier l’environnement martien, notamment sa géologie, son climat et son potentiel de soutien à la vie microbienne. Curiosity est toujours opérationnel et continue de fournir des données précieuses.

4. Persévérance: Perseverance, la dernière mission Mars Rover, a été lancée en juillet 2020 et a atterri avec succès sur Mars en février 2021. Elle est conçue pour explorer le cratère Jezero, un ancien lit de lac, et rechercher des signes d'une vie microbienne passée. Perseverance est équipé d’instruments avancés, notamment d’une foreuse pour collecter des échantillons de roche en vue d’un futur retour sur Terre.

Découvertes clés :

Les Mars Rovers ont fait de nombreuses découvertes importantes, faisant progresser notre compréhension de Mars. Certaines découvertes clés comprennent :

– Preuve de la présence d'eau sur Mars, indiquant l'habitabilité potentielle de la planète.

– Identification de divers minéraux et formations rocheuses, fournissant un aperçu de l'histoire géologique de Mars.

– Détection de molécules organiques, suggérant la possibilité d’une vie passée ou présente sur Mars.

– Observations des tempêtes de poussière, des conditions atmosphériques et des modèles climatiques sur la planète.

FAQ:

Q : Combien de temps faut-il à un Mars Rover pour atteindre Mars ?

R : Le temps de trajet nécessaire à un Mars Rover pour atteindre Mars varie en fonction de la fenêtre de lancement et de la mission spécifique. En moyenne, il faut environ 7 à 9 mois à un Mars Rover pour voyager de la Terre à Mars.

Q : Comment les Mars Rovers sont-ils contrôlés ?

R : Les Mars Rovers sont contrôlés à distance depuis la Terre. Les scientifiques et ingénieurs de la NASA envoient des commandes aux rovers via une série de satellites de communication en orbite autour de Mars. Les rovers exécutent ensuite ces commandes et transmettent les données à la Terre.

Q : Quel est le but d’envoyer des robots sur Mars ?

R : L'envoi de robots sur Mars permet aux scientifiques d'explorer la surface de la planète, d'étudier sa géologie, son climat et de rechercher des signes de vie passée ou présente. Ces missions fournissent des données précieuses pour comprendre l’histoire de Mars et son habitabilité potentielle, et ouvrent la voie à une future exploration humaine.

