Résumé :

Les coccinelles japonaises, également connues sous le nom de coccinelles asiatiques, sont des insectes bénéfiques qui aident à contrôler les populations de pucerons. Cependant, certains facteurs peuvent nuire à leur survie. Cet article explore les différentes menaces qui peuvent tuer les coccinelles japonaises, notamment les pesticides, les températures extrêmes, les prédateurs et les maladies. Il fournit également des informations sur la manière de protéger ces insectes utiles et de maintenir une population de coccinelles en bonne santé.

Qu'est-ce qui tue les coccinelles japonaises ?

Les coccinelles japonaises, connues scientifiquement sous le nom d'Harmonia axyridis, sont de petits coléoptères originaires d'Asie mais qui ont été introduites dans de nombreuses régions du monde comme agent de lutte biologique contre les pucerons. Même si elles sont généralement résilientes, plusieurs facteurs peuvent leur être fatals :

1. Pesticides : L'utilisation de pesticides chimiques dans les jardins, les champs agricoles ou même dans les maisons peut être très toxique pour les coccinelles. Ces pesticides tuent non seulement les ravageurs ciblés, mais nuisent également aux insectes utiles comme les coccinelles. Il est crucial d’opter pour des méthodes de lutte biologique et respectueuses de l’environnement pour protéger les coccinelles et autres insectes utiles.

2. Températures extrêmes : Les coccinelles japonaises sont sensibles aux températures extrêmes. Les hivers glacials ou les étés caniculaires peuvent être mortels pour ces insectes. Les coccinelles cherchent refuge dans des conditions météorologiques extrêmes, mais des fluctuations soudaines de température ou une exposition prolongée à des températures extrêmes peuvent entraîner leur disparition.

3. Prédateurs : Les coccinelles ont quelques prédateurs naturels, notamment des oiseaux, des araignées et certains insectes. Ces prédateurs se nourrissent de coccinelles et peuvent réduire considérablement leur population. Les coccinelles utilisent leurs couleurs vives comme mécanisme de défense, avertissant les prédateurs de leur caractère désagréable ou toxique.

4. Maladies: Comme tout autre organisme vivant, les coccinelles sont également sensibles aux maladies. Une maladie courante qui affecte les coccinelles est Beauveria bassiana, une infection fongique qui peut être mortelle. Les coccinelles peuvent également souffrir d’infections virales, de maladies bactériennes ou d’infestations parasitaires, qui peuvent les affaiblir ou les tuer.

Comment protéger les coccinelles japonaises ?

Pour assurer la survie et le bien-être des coccinelles japonaises, envisagez les mesures suivantes :

1. Évitez les pesticides chimiques : Optez pour des méthodes naturelles de lutte antiparasitaire telles que l’introduction d’insectes utiles, l’utilisation de savons insecticides ou la pratique de plantations compagnes pour dissuader les ravageurs sans nuire aux coccinelles.

2. Créez des habitats adaptés aux coccinelles : Fournissez des habitats adaptés aux coccinelles en plantant une gamme diversifiée de plantes à fleurs qui attirent les pucerons, leur principale source de nourriture. Les coccinelles seront naturellement attirées par ces zones.

3. Fournir un abri : Créez des abris pour les coccinelles en plaçant de petits tas de pierres, de bûches ou même de maisons à coccinelles dans votre jardin. Ces structures offrent une protection lors de conditions météorologiques extrêmes.

4. Évitez de déranger les coccinelles en hibernation : Pendant les mois d’hiver, les coccinelles hibernent en grappes. Évitez de déranger ces grappes pour éviter un stress inutile ou des dommages aux insectes.

En prenant ces mesures, vous pouvez contribuer à la conservation des coccinelles japonaises et assurer leur rôle continu dans le contrôle des populations de pucerons, favorisant ainsi un écosystème sain.

Définitions:

– Pucerons : Petits insectes suceurs de sève qui peuvent causer des dégâts aux plantes.

– Lutte biologique : Utilisation d’ennemis naturels, comme les coccinelles, pour lutter contre les ravageurs.

– Infection fongique : Infection causée par des champignons, comme Beauveria bassiana, qui peuvent affecter les coccinelles.

Sources:

– Programme de lutte antiparasitaire intégrée à l’échelle de l’État de l’Université de Californie. (sd). Coccinelle asiatique.

- Département de l'agriculture des Etats-Unis. (sd). Scarabée japonais.

