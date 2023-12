Résumé :

Les progrès rapides de la technologie et de l’automatisation ont entraîné des changements importants sur le marché du travail. À l’approche de 2025, plusieurs emplois risquent de disparaître en raison de l’intégration croissante de l’intelligence artificielle, de la robotique et d’autres avancées technologiques. Cet article explore certaines des professions qui pourraient devenir obsolètes dans un avenir proche et donne un aperçu de leur impact potentiel sur la main-d’œuvre.

Quels emplois disparaîtront d'ici 2025 ?

1. Télévendeurs : Avec l’essor des chatbots et des systèmes de marketing automatisés, le besoin de télévendeurs humains diminue. Les systèmes basés sur l’IA peuvent traiter plus efficacement les demandes des clients et les appels commerciaux, entraînant un déclin de cette profession.

2. Agents de voyages : Les plateformes de voyages en ligne et les sites de réservation ont considérablement réduit la demande d’agents de voyages. Les consommateurs peuvent désormais facilement planifier et réserver leurs voyages sans avoir recours à des services intermédiaires.

3. Caissiers: La mise en œuvre croissante de systèmes de caisse automatique et de technologies de paiement automatisé dans les magasins de détail est susceptible de remplacer de nombreux postes de caissier. Cette évolution vers l’automatisation vise à améliorer l’efficacité et à réduire les coûts de main-d’œuvre.

4. Travailleurs des postes : Avec la popularité croissante de la communication numérique et des transactions en ligne, les services de courrier traditionnels sont en déclin. Les travailleurs des postes pourraient être confrontés à une baisse de la demande pour leurs services, à mesure que de plus en plus d'entreprises et de particuliers s'appuient sur des alternatives électroniques.

5. Imprimeurs et éditeurs : L’ère numérique a transformé le secteur de l’édition, entraînant un déclin des documents imprimés. Les livres électroniques, les plateformes d’information en ligne et les publications numériques ont remplacé le besoin d’imprimeurs et d’éditeurs traditionnels.

6. Caissiers de banque : L’essor des solutions bancaires en ligne et de paiement mobile a réduit le besoin de services bancaires en personne. Les guichets automatiques bancaires (DAB) et les transactions numériques ont permis aux clients de gérer plus facilement leurs besoins financiers sans se rendre dans une agence bancaire physique.

7. Commis à la saisie des données : Les progrès de la technologie de reconnaissance optique de caractères (OCR) et des systèmes de traitement automatisé des données ont rendu la saisie manuelle des données moins nécessaire. Les logiciels peuvent désormais extraire et traiter des données provenant de diverses sources, réduisant ainsi la demande de commis à la saisie de données humains.

8. Ouvriers à la chaîne de montage : L’industrie manufacturière adopte de plus en plus la robotique et l’automatisation pour rationaliser les processus de production. Ce changement élimine le besoin de nombreux ouvriers manuels sur les chaînes de montage, car les machines peuvent effectuer des tâches plus efficacement et avec plus de précision.

9. Pilotes: L’émergence des véhicules autonomes et le développement continu des technologies de conduite autonome pourraient entraîner un déclin des emplois de conducteur professionnel. À mesure que ces technologies deviennent plus fiables et plus répandues, des secteurs tels que les services de camionnage et de taxi pourraient connaître des changements importants.

10. Réceptionnistes : Les chatbots et les assistants virtuels basés sur l'IA sont de plus en plus sophistiqués, leur permettant de traiter les demandes des clients et d'effectuer des tâches administratives. Cela peut réduire la demande de réceptionnistes humains dans diverses industries.

Même si ces emplois risquent de disparaître, il est important de noter que les progrès technologiques créent également de nouvelles opportunités d’emploi. À mesure que certains métiers disparaissent, de nouveaux rôles apparaîtront, nécessitant des compétences dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, l’analyse de données ou la cybersécurité.

FAQ:

Q : Tous les emplois dans ces métiers vont-ils disparaître complètement ?

R : Bien que certains emplois au sein de ces professions puissent devenir obsolètes, il est peu probable que tous les postes disparaissent complètement. Cependant, la demande globale pour ces postes devrait diminuer considérablement.

Q : Que peuvent faire les individus exerçant ces professions pour s’adapter ?

R : Les travailleurs exerçant des professions à risque devraient envisager de perfectionner leurs compétences ou de se reconvertir pour rester pertinents sur un marché du travail en évolution. L’acquisition de nouvelles compétences dans des domaines émergents peut aider les individus à évoluer vers des rôles moins susceptibles d’être automatisés.

Q : Quel sera l’impact de la disparition de ces emplois sur la main-d’œuvre ?

R : La disparition de certains emplois peut entraîner du chômage et des suppressions d'emplois pour les personnes exerçant les professions concernées. Les gouvernements, les établissements d’enseignement et les entreprises doivent collaborer pour fournir un soutien, des programmes de recyclage et créer de nouvelles opportunités d’emploi afin d’atténuer l’impact sur la main-d’œuvre.

Q : Quels sont les avantages potentiels de l’automatisation des tâches ?

R : L'automatisation des tâches peut entraîner une efficacité accrue, une réduction des coûts et une productivité améliorée. Cela permet aux humains de se concentrer sur des tâches plus complexes et créatives, stimulant ainsi l’innovation et la croissance économique.

Sources:

– Forum économique mondial. (2020). «Rapport sur l'avenir de l'emploi 2020.» www.weforum.org

– Institut mondial McKinsey. (2017). « Emplois perdus, emplois gagnés : transitions de main-d'œuvre à l'ère de l'automatisation. » www.mckinsey.com

