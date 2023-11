Nouvelles connaissances sur la composition d'Uranus et de Neptune : simulation des futures missions de vaisseaux spatiaux

Une nouvelle étude met en lumière la composition d’Uranus et de Neptune, révélant des différences importantes par rapport à leurs homologues géantes gazeuses, Jupiter et Saturne. L'Agence spatiale européenne (ESA) a pris l'initiative de reproduire les conditions atmosphériques de ces géants de glace afin de simuler ce qu'un futur vaisseau spatial rencontrerait à son entrée.

Uranus et Neptune, comme Jupiter et Saturne, sont principalement composés d'hydrogène et d'hélium. Cependant, leurs concentrations de méthane, bien que relativement faibles, respectivement de 2.3 % et 1.5 %, sont nettement supérieures à celles rencontrées par les vaisseaux spatiaux Galileo et Cassini en entrant dans les atmosphères de Jupiter et de Saturne. D'autres gaz présents dans les atmosphères d'Uranus et de Neptune sont présents à l'état de traces.

Même si le financement et la faisabilité d'une mission spatiale vers Uranus ou Neptune restent incertains, la NASA prendra probablement la tête de toute mission future, l'ESA exprimant son empressement à y participer.

Pour recueillir des informations précieuses, l'ESA a mené des expériences dans le tunnel hypersonique à plasma T6 Stalker de l'université d'Oxford et dans les souffleries à plasma de l'université de Stuttgart. En projetant des gaz appropriés sur un objet solide, les chercheurs visaient à reproduire les conditions qu'un futur vaisseau spatial connaîtrait en entrant dans l'atmosphère d'Uranus ou de Neptune. Les atmosphères simulées qui en ont résulté ont fourni des données cruciales.

On pense notamment qu’Uranus et Neptune abritent des océans géants de liquides supercritiques. Cependant, les sondes envoyées pour explorer ces planètes seraient confrontées à des pressions et des températures élevées, nécessitant un système de protection thermique robuste. Le scientifique de l'ESA, Louis Walpot, a souligné l'importance d'installations d'essai capables de reproduire les conditions atmosphériques et les vitesses impliquées.

Bien que l'équipe de recherche n'ait pas encore atteint la vitesse orbitale requise pour entrer dans Uranus ou Neptune, elle a réalisé des progrès significatifs en poussant le plasma devant la sonde modèle à une vitesse de 19 km/s (43,000 XNUMX mph). Ces expériences ont révélé que même de petites quantités de méthane modifient le spectre de rayonnement ressenti lors de l'entrée.

Les résultats de cette étude apportent des informations précieuses sur les atmosphères et compositions complexes d’Uranus et de Neptune, ouvrant la voie à de futures missions spatiales visant à découvrir les secrets de ces lointains géants de glace.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Quelles sont les principales différences entre Uranus et Neptune et Jupiter et Saturne ?

R : Uranus et Neptune présentent des différences de composition importantes par rapport à Jupiter et Saturne, mais sont assez similaires. Alors que les quatre géantes gazeuses sont principalement composées d'hydrogène et d'hélium, les concentrations de méthane dans Uranus et Neptune sont 3 à 8 fois plus élevées que celles rencontrées par les vaisseaux spatiaux entrant dans Jupiter et Saturne.

Q : Qui est susceptible de diriger les futures missions spatiales vers Uranus ou Neptune ?

R : Dans un avenir proche, des missions vers Uranus ou Neptune devraient être dirigées par la NASA, l'ESA exprimant son intérêt à y participer.

Q : À quels défis les vaisseaux spatiaux sont-ils confrontés lorsqu’ils entrent dans les atmosphères d’Uranus et de Neptune ?

R : Les vaisseaux spatiaux seraient soumis à des pressions et des températures élevées lors de leur entrée dans les atmosphères d'Uranus et de Neptune, ce qui nécessiterait un système de protection thermique haute performance pour durer pendant une durée utile.

Q : Qu’ont révélé les expériences menées par l’ESA ?

R : Les expériences ont reproduit les conditions atmosphériques et les vitesses d’entrée d’Uranus ou de Neptune. Ils ont démontré que même de petites quantités de méthane modifient considérablement le spectre de rayonnement par rapport aux conditions dominées par l’hydrogène et le carbone.

Q : Quelles sont les perspectives d’avenir des missions spatiales vers Uranus et Neptune ?

R : Bien que le financement et la faisabilité restent incertains, les recherches menées par l'ESA et d'autres avancées scientifiques apportent des informations précieuses qui ouvrent la voie à de futures missions potentielles d'engins spatiaux.