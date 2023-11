By

Quelle est la valeur minimale de commande pour la livraison gratuite chez Walmart ?

Walmart, l'une des plus grandes sociétés de vente au détail au monde, offre à ses clients une expérience d'achat en ligne pratique. Avec la popularité croissante des achats en ligne, de nombreuses personnes sont curieuses de connaître la valeur minimale de commande requise pour bénéficier de la livraison gratuite chez Walmart. Dans cet article, nous explorerons ce sujet et fournirons des réponses à quelques questions fréquemment posées.

Valeur minimale de commande pour la livraison gratuite :

Walmart a récemment modifié sa politique de livraison, dans le but d'offrir plus de flexibilité et de commodité à ses clients. À l'heure actuelle, la valeur minimale de commande requise pour la livraison gratuite chez Walmart est de 35 $. Cela signifie que si votre achat en ligne dépasse 35 $, aucun frais supplémentaire ne vous sera facturé pour la livraison.

Ce nouveau seuil constitue une amélioration significative pour les clients qui devaient auparavant atteindre une valeur minimale de commande plus élevée pour pouvoir bénéficier de la livraison gratuite. En abaissant l'exigence à 35 $, Walmart a permis aux particuliers de profiter plus facilement de la commodité de se faire livrer leurs achats à leur porte sans encourir de frais supplémentaires.

Questions fréquemment posées:

1. Puis-je combiner plusieurs articles pour atteindre la valeur minimale de commande de 35 $ ?

Oui, vous pouvez combiner plusieurs articles pour atteindre la valeur minimale de commande de 35 $. Tant que la valeur totale de votre panier d'achat en ligne dépasse 35 $, vous aurez droit à la livraison gratuite.

2. Le montant minimum de commande s'applique-t-il à tous les produits ?

La valeur minimale de commande s'applique à la plupart des produits disponibles à l'achat en ligne chez Walmart. Cependant, il peut y avoir quelques exceptions, comme les articles surdimensionnés ou lourds qui nécessitent des modalités de manutention ou de livraison spéciales. Dans de tels cas, des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.

3. Le montant minimum de commande est-il le même pour toutes les options de livraison ?

Oui, la valeur minimale de commande de 35 $ s'applique à toutes les options de livraison proposées par Walmart, y compris la livraison standard et la livraison express. Quelle que soit la vitesse de livraison que vous choisissez, tant que votre commande répond aux exigences minimales, aucun frais de livraison ne vous sera facturé.

En conclusion, Walmart a fixé la valeur minimale de commande pour la livraison gratuite à 35 $, permettant aux clients de profiter de la commodité des achats en ligne sans frais de livraison supplémentaires. Ce changement de politique démontre l'engagement de Walmart à offrir une expérience d'achat transparente et abordable à ses clients en ligne. Ainsi, la prochaine fois que vous magasinerez chez Walmart, gardez à l’esprit que vous pouvez profiter de la livraison gratuite en atteignant la valeur minimale de commande de 35 $.