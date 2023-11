Quel est le profil de l’entreprise Walmart ?

Walmart, le plus grand détaillant au monde, est une société multinationale américaine qui exploite une chaîne d'hypermarchés, de grands magasins discount et d'épiceries. Fondée en 1962 par Sam Walton, Walmart est devenue une puissance mondiale avec une présence dans 27 pays et plus de 11,000 2.3 magasins dans le monde. Avec son siège social à Bentonville, Arkansas, Walmart emploie plus de XNUMX millions d'associés dans le monde, ce qui en fait l'un des plus grands employeurs privés au monde.

Présentation de la société:

Walmart opère sous diverses bannières, notamment Walmart Supercenter, Walmart Neighbourhood Market et Sam's Club. L'entreprise propose une large gamme de produits, notamment des produits d'épicerie, des vêtements, des appareils électroniques, des articles pour la maison, etc. Elle fournit également des services tels que la pharmacie, les services financiers et le divertissement numérique via sa plateforme en ligne.

Valeurs de l'entreprise:

La mission de Walmart est d'économiser de l'argent pour que les gens puissent vivre mieux. L'entreprise s'engage à offrir à ses clients des prix bas, à proposer une large sélection de produits et à garantir une expérience d'achat pratique. Walmart se concentre également sur la durabilité, dans le but d'atteindre zéro déchet, de fonctionner avec 100 % d'énergie renouvelable et de vendre des produits qui protègent les personnes et l'environnement.

FAQ:

1. Combien y a-t-il de magasins Walmart ?

Walmart exploite plus de 11,000 XNUMX magasins dans le monde, y compris ses différentes bannières telles que Walmart Supercenter, Walmart Neighbourhood Market et Sam's Club.

2. Combien d’employés Walmart compte-t-il ?

Walmart emploie plus de 2.3 millions d'associés dans le monde, ce qui en fait l'un des plus grands employeurs privés au monde.

3. Où se trouve le siège social de Walmart ?

Le siège social de Walmart est situé à Bentonville, Arkansas, États-Unis.

4. Quels produits Walmart propose-t-il ?

Walmart propose une large gamme de produits, notamment des produits d'épicerie, des vêtements, des appareils électroniques, des articles pour la maison, etc. Elle fournit également divers services tels que la pharmacie, les services financiers et le divertissement numérique.

En conclusion, Walmart est un géant mondial de la vente au détail avec une vaste présence et une gamme diversifiée de produits et services. Grâce à son engagement en faveur de prix bas, de commodité et de durabilité, Walmart continue d'être un leader dans le secteur de la vente au détail.