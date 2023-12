Résumé :

Les coccinelles imposteuses, également connues sous le nom de coccinelles asiatiques, sont une espèce de coléoptères qui ressemble beaucoup aux coccinelles indigènes trouvées en Amérique du Nord. Bien qu'elles puissent se ressembler, les coccinelles imposteuses peuvent être une nuisance en raison de leur habitude d'envahir les maisons et de dégager une odeur âcre lorsqu'elles sont dérangées. Cet article vise à fournir une compréhension approfondie des coccinelles imposteuses, de leurs caractéristiques, de leur comportement et de la manière de les combattre efficacement.

Qu’est-ce qu’une coccinelle imposteuse ?

Les coccinelles imposteuses, connues scientifiquement sous le nom d'Harmonia axyridis, sont originaires d'Asie, mais ont été introduites en Amérique du Nord comme agent de lutte biologique pour lutter contre les pucerons dans les champs agricoles. Ces coléoptères ressemblent beaucoup aux coccinelles indigènes, mais il existe quelques différences clés qui peuvent aider à les identifier. Les coccinelles imposteuses ont une forme plus bombée, peuvent varier en couleur du jaune à l'orange en passant par le rouge et ont souvent de multiples taches noires sur leurs ailes. Les coccinelles indigènes, en revanche, ont tendance à être plus rondes, ont une couleur rouge avec des taches noires et sont moins agressives.

Comportement et habitudes

Les coccinelles imposteuses sont connues pour leur comportement de regroupement, en particulier pendant la saison automnale. À mesure que les températures baissent, ils cherchent refuge dans les maisons, les bâtiments et autres structures pour hiverner. Ce comportement conduit souvent à un grand nombre de coccinelles se rassemblant dans les greniers, les vides des murs et d’autres zones protégées. Lorsqu'elles sont dérangées ou menacées, les coccinelles imposteuses libèrent un liquide jaunâtre et nauséabond des articulations de leurs pattes, ce qui peut tacher les surfaces et provoquer une odeur désagréable.

Faire face aux coccinelles imposteuses

Même si les coccinelles imposteuses peuvent être nuisibles, il est important de les manipuler avec précaution et d’éviter de les écraser ou de les écraser, car cela pourrait dégager leur odeur. Voici quelques moyens efficaces de lutter contre les coccinelles imposteuses :

1. Prévention : Scellez les fissures et les crevasses à l’extérieur de votre maison pour empêcher les coccinelles d’y pénétrer. Installez des moustiquaires sur les fenêtres et les portes pour les empêcher d'entrer.

2. Passer l’aspirateur : Utilisez un aspirateur muni d’un long tuyau pour aspirer les coccinelles. Videz rapidement le sac ou le bidon sous vide pour éviter qu'ils ne s'échappent.

3. Élimination physique : Ramassez délicatement les coccinelles à l’aide d’une brosse douce ou d’un balai et relâchez-les à l’extérieur, loin de chez vous.

4. Lutte chimique : Si les infestations sont graves, consultez un service professionnel de lutte antiparasitaire pour discuter des options de traitement sûres et efficaces.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Les coccinelles imposteuses sont-elles nocives pour les humains ?

R : Les coccinelles imposteuses ne sont pas nocives pour les humains, mais leur odeur et leur présence peuvent être gênantes.

Q : Les coccinelles imposteuses peuvent-elles mordre ?

R : Bien que les coccinelles imposteuses puissent mordre, elles le font rarement et leurs morsures sont généralement inoffensives.

Q : Les coccinelles imposteuses sont-elles bénéfiques d’une manière ou d’une autre ?

R : Les coccinelles imposteuses sont bénéfiques dans les champs agricoles car elles se nourrissent de pucerons, qui sont des ravageurs destructeurs. Cependant, leur comportement agrégatif et leur envahissement des habitations en font une nuisance.

Q : Comment puis-je différencier les coccinelles imposteuses des coccinelles indigènes ?

R : Les coccinelles imposteuses ont une forme plus bombée, peuvent varier en couleur du jaune à l'orange en passant par le rouge et ont souvent de multiples taches noires sur leurs ailes. Les coccinelles indigènes ont tendance à être plus rondes, ont une couleur rouge avec des taches noires et sont moins agressives.

Sources:

– Extension de l’Université du Minnesota : extension.umn.edu

– Collège d’agriculture, d’alimentation et d’environnement de l’Université du Kentucky : entomologie.ca.uky.edu

En savoir plus dans l'histoire Web : Qu'est-ce qu'une coccinelle imposteuse ?