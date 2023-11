Meilleures innovations technologiques de 2023 : célébration des gagnants du produit de l'année !

Après une passionnante cérémonie de remise de prix à Londres, What Hi-Fi ? est ravi d'annoncer les gagnants des prix très attendus du Produit de l'année 2023. Ces prix récompensent les meilleurs produits dans diverses catégories qui ont reçu les plus grands éloges de la part des experts et des consommateurs. Jetons un coup d'œil à certains des gagnants et à la technologie de pointe qui leur a valu leurs titres prestigieux.

Sony remporte plusieurs prix :

Sony a dominé la soirée, recevant cinq prix Produit de l'année. Leur barre de son Dolby Atmos HT-A7000 a reçu une triple victoire, tandis que leur projecteur 5000K VPL-XW4ES a impressionné les juges. Les écouteurs sans fil WF-C700N se sont démarqués par leurs performances et leur valeur exceptionnelles. Sony a en outre remporté le prix du produit TV de l'année avec son A80L OLED, et son amplificateur home cinéma TA-AN1000 a laissé une impression durable.

Le retour d'Arcam sous les feux de la rampe :

Arcam a fait un retour triomphal en remportant deux prix Produit de l'année avec son lecteur CD CD5 et son amplificateur stéréo A5. Les deux produits ont séduit l'équipe d'évaluation par leurs performances exceptionnelles, marquant une réussite importante pour la marque.

Cambridge Audio et Sonos brillent :

Le diffuseur de musique MXN10 de Cambridge Audio a non seulement remporté le prix du produit de l'année, mais a également remporté le prix des lecteurs, démontrant ainsi sa popularité auprès des consommateurs. De plus, le streamer CXN (V2) est entré dans le prestigieux concours What Hi-Fi ? Temple de la renommée. Sonos, connue pour ses systèmes multiroom, a remporté le prix du produit de l'année pour ses haut-parleurs sans fil exceptionnels.

Røde et Pro-Ject impressionnent :

Røde a eu un impact notable avec son casque filaire NTH-100, qui lui a valu le prix du produit de l'année dans cette catégorie. Pro-Ject a poursuivi son succès de l'année précédente avec la platine vinyle Debut Pro, surpassant la formidable concurrence des autres marques.

Autres points forts :

Bowers & Wilkins a remporté le prix du produit de l'année dans la catégorie des enceintes sur pied avec son remarquable 607 S3. Les enceintes colonnes Q Acoustics 5040 ont suffisamment impressionné les juges pour remporter la première place, tandis que le SA-C600 de Technics a été reconnu pour ses systèmes tout-en-un. La technologie Micro Lens Array de LG Display a reçu le prix de l'innovation de l'année, repoussant les limites de l'OLED et offrant des visuels exceptionnels.

Le triple triomphe d'Apple :

Apple a eu un impact avec trois prix en 2023. L'iPhone 15 Pro Max a remporté le produit de l'année dans la catégorie smartphone, l'Apple 4K TV s'est démarqué sur le marché du streaming vidéo et l'iPad d'Apple de 10e génération a excellé en tant que premier choix de tablette. .

Ces lauréats du Produit de l’année incarnent véritablement le summum de l’innovation et de l’excellence technologiques. Félicitations à toutes les marques méritantes pour leurs réalisations exceptionnelles !

QFP

Que sont les prix du Produit de l’année ?

Le prix du produit de l'année décerné par What Hi-Fi? célébrer les produits les plus performants dans diverses catégories technologiques, mettant en valeur l’innovation et l’excellence technologiques.

Qui a remporté le plus de récompenses en 2023 ?

Sony est devenu le grand gagnant, remportant cinq prix Produit de l'année dans différentes catégories.

Quelles marques ont fait un retour remarqué ?

Arcam a impressionné avec deux prix Produit de l'année, marquant son retour sous les feux de la rampe après avoir introduit une nouvelle gamme de produits hi-fi séparés.

Quels ont été les produits les plus marquants ?

Les enceintes 607 S3 de Bowers & Wilkins, les enceintes colonnes 5040 de Q Acoustics et la technologie Micro Lens Array de LG Display figuraient parmi les produits remarquables qui ont retenu l'attention des juges.

Apple a-t-il remporté des prix ?

Oui, Apple a reçu trois prix en 2023, gagnant dans les catégories smartphone, streamer vidéo et tablette.

