Comment s’appelait Lowes ?

Dans une révélation surprenante, il est apparu que le célèbre détaillant de rénovation domiciliaire Lowes n’a pas toujours été connu sous son nom actuel. De nombreux clients ignorent peut-être l’identité antérieure de l’entreprise, ce qui ajoute une couche intrigante à son histoire. Alors, comment s’appelait Lowes ? Plongeons dans le passé et découvrons la réponse.

Avant de devenir Lowes, la société était connue sous le nom de Lowe's North Wilkesboro Hardware. Tout a commencé en 1921 lorsque Lucius Smith Lowe a ouvert une petite quincaillerie à North Wilkesboro, en Caroline du Nord. Le magasin a rapidement acquis une réputation pour son service client exceptionnel et ses produits de qualité, conduisant à son expansion dans les villes voisines.

Au fur et à mesure que l’entreprise se développait, elle a subi une série de transformations. En 1952, l'entreprise a changé son nom pour Lowe's Building Supply pour refléter son orientation vers la fourniture de matériaux de construction. Cependant, ce n'est qu'en 1984 que le nom a été officiellement raccourci en Lowes, abandonnant l'apostrophe et adoptant une image de marque plus moderne.

FAQ:

Q : Pourquoi Lowes a-t-il changé de nom ?

R : La décision de changer le nom de Lowe's Building Supply en Lowes faisait partie d'un effort de changement de marque visant à moderniser l'image de l'entreprise et à la rendre plus attrayante pour une clientèle plus large.

Q : Quelle est la signification de l’apostrophe dans le nom précédent ?

R : L'apostrophe chez Lowe's représentait la forme possessive, indiquant que le magasin appartenait à la famille Lowe. Cependant, lors du processus de changement de marque, l’apostrophe a été supprimée pour créer un logo plus simple et plus épuré.

Q : Y a-t-il d'autres changements notables dans l'histoire de Lowes ?

R : Oui, en plus du changement de nom, Lowes a connu diverses expansions et acquisitions au fil des ans. Il est devenu l'un des plus grands détaillants de rénovation domiciliaire aux États-Unis, avec des magasins dans tout le pays et une forte présence en ligne.

En conclusion, Lowes, le célèbre détaillant de rénovation domiciliaire, était auparavant connu sous le nom de Lowe's North Wilkesboro Hardware et plus tard sous le nom de Lowe's Building Supply. La décision de l'entreprise de changer son nom pour Lowes en 1984 a marqué une étape importante dans son histoire. Alors que Lowes continue de prospérer et de servir ses clients, ses anciens noms témoignent de ses modestes débuts et de sa croissance remarquable.