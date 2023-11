La promesse et les périls de la cryptographie : le Black Blockchain Summit offre une perspective unique

L’atmosphère du Black Blockchain Summit est dynamique, malgré la faible participation. Même si la réputation publique de la cryptographie et de ses promoteurs a pu en pâtir, la croyance dans le pouvoir de la cryptographie et de la blockchain à transformer la vie des Noirs reste forte. Le sommet vise à explorer comment cette technologie peut offrir une libération financière, lutter contre la pauvreté, perturber le complexe carcéral-industriel, lutter contre l'injustice environnementale et alimenter la dissidence politique.

Le confrère Sinclair Skinner, l'un des cofondateurs du sommet, ouvre la voie avec ses mots de bienvenue passionnés. Il incarne l’esprit du mouvement, avec son histoire d’organisation de manifestations et son implication dans des campagnes politiques. Le voyage de Skinner dans le monde de la cryptographie a commencé lorsqu'il a été témoin de la façon dont Bitcoin était utilisé pour distribuer des ressources pendant le campement DC Occupy. Cette expérience l'a convaincu du potentiel révolutionnaire des réseaux décentralisés.

Le Black Blockchain Summit, initié par Skinner en 2018, sert de plate-forme aux passionnés de Bitcoin, aux créateurs de devises, aux artistes et aux représentants gouvernementaux pour imaginer un avenir pour les communautés noires dans le monde. Il a été créé comme un filet de sécurité, offrant un espace permettant aux Noirs d’apprendre les uns des autres et de se protéger contre les escroqueries et l’exploitation. Malgré des revers comme le crash de FTX, Skinner garde espoir. Il reconnaît les risques mais estime que parier sur la cryptographie est une nécessité alors que la finance traditionnelle et la Silicon Valley ont toujours échoué à soutenir les individus noirs.

L’attrait de la cryptographie pour les Noirs américains est évident. Ils sont plus susceptibles que leurs homologues blancs d’investir dans les cryptomonnaies et de les considérer comme un investissement sûr, même si les risques peuvent être plus importants. Cependant, le Black Blockchain Summit remet en question l’hypothèse de vulnérabilité en favorisant une énergie haussière et en mettant en valeur les légendes du mouvement crypto noir.

Arthur Hayes, l'ancien PDG de BitMEX, est un symbole de réussite dans l'industrie. Même si sa réputation peut diviser au-delà des murs du sommet, il est ici vénéré pour ses contributions. La présence de personnalités comme Hayes souligne la résilience et la détermination des individus noirs dans l’espace crypto.

Le Black Blockchain Summit rappelle que la cryptographie est à la fois prometteuse et périlleuse. Il donne la parole à une communauté souvent négligée et marginalisée dans les systèmes financiers traditionnels. En se rassemblant, en favorisant le dialogue et en partageant la sagesse, le sommet permet aux individus noirs de naviguer dans le paysage cryptographique avec un optimisme prudent.

