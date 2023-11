Quelles sont les chances de contracter un long Covid si vous êtes vacciné et boosté ?

Alors que le monde continue de lutter contre la pandémie de Covid-19 en cours, l’émergence de la variante hautement contagieuse d’Omicron a suscité des inquiétudes quant au potentiel d’infections révolutionnaires et de long Covid. La vaccination et les rappels étant largement recommandés, de nombreuses personnes s’interrogent sur la probabilité de souffrir d’un long Covid même après avoir été complètement vaccinées et rappelées. Examinons ce sujet et explorons quelques questions fréquemment posées.

Qu'est-ce que le Covid long ?

Le Long Covid, également connu sous le nom de séquelles post-aiguës de l’infection par le SRAS-CoV-2 (PASC), fait référence à une condition dans laquelle les individus présentent des symptômes persistants ou développent de nouveaux problèmes de santé après s’être remis de la phase aiguë de Covid-19. Ces symptômes peuvent durer des semaines, voire des mois, et avoir un impact significatif sur la qualité de vie d'une personne.

Que savons-nous des chances de contracter un long Covid après la vaccination et le rappel ?

Bien que des infections révolutionnaires puissent survenir même chez des individus entièrement vaccinés et boostés, le risque de développer un long Covid semble être considérablement réduit. Selon des études récentes, les personnes vaccinées sont moins susceptibles de souffrir d’une maladie grave, d’une hospitalisation et d’un long Covid que celles qui ne sont pas vaccinées.

Une étude menée par l'Office britannique des statistiques nationales a révélé que le risque de Covid long était environ réduit de moitié chez les individus entièrement vaccinés par rapport à ceux qui ne l'étaient pas. En outre, l’étude a indiqué que les chances de souffrir d’un long Covid étaient encore plus faibles chez les personnes ayant reçu des injections de rappel.

Pourquoi le risque de Covid long est-il réduit chez les individus vaccinés et boostés ?

La vaccination et les rappels aident à stimuler le système immunitaire, lui permettant ainsi de mettre en place une défense solide contre le virus. Bien que des infections révolutionnaires puissent encore survenir, la réponse immunitaire générée par la vaccination et le rappel est souvent efficace pour prévenir une maladie grave et réduire le risque de Covid long.

Conclusion

Bien que des infections révolutionnaires restent une possibilité, être entièrement vacciné et vacciné réduit considérablement le risque de développer un long Covid. La vaccination et les rappels jouent un rôle crucial dans la protection des individus contre les maladies graves et les complications à long terme associées au Covid-19. Il est important de continuer à suivre les directives de santé publique, comme le port de masques et une bonne hygiène des mains, afin d’atténuer davantage la propagation du virus et de nous protéger ainsi que les autres.