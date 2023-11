Que sont les longs symptômes de Covid ?

Long Covid, également connu sous le nom de séquelles post-aiguës de l’infection par le SRAS-CoV-2 (PASC), fait référence à une condition dans laquelle les individus présentent des symptômes persistants ou de nouveaux symptômes qui se développent après s’être remis de la phase aiguë de Covid-19. Alors que de nombreuses personnes atteintes du Covid-19 se rétablissent en quelques semaines, un nombre important continue de ressentir une série de symptômes qui peuvent durer des mois. Ces symptômes persistants peuvent avoir un impact significatif sur la qualité de vie et le fonctionnement quotidien d’une personne.

Symptômes du Covid long :

Les symptômes du Covid long peuvent varier considérablement d’une personne à l’autre. Certains symptômes courants comprennent une fatigue extrême, un essoufflement, des douleurs thoraciques, des douleurs articulaires et musculaires, un brouillard cérébral, des difficultés de concentration, la dépression, l'anxiété et des troubles du sommeil. Les autres symptômes signalés incluent des palpitations cardiaques, des étourdissements, des maux de tête et des problèmes gastro-intestinaux. Il est important de noter que ces symptômes peuvent varier en intensité et apparaître et disparaître avec le temps.

FAQ:

Q : Combien de temps durent les symptômes de Covid ?

R : La durée des symptômes longs de Covid peut varier considérablement. Certaines personnes peuvent ressentir des symptômes pendant quelques semaines, tandis que d’autres peuvent avoir des symptômes qui persistent pendant plusieurs mois, voire plus.

Q : Qui risque de développer un long Covid ?

R : Le Covid long peut affecter toute personne ayant eu le Covid-19, quelle que soit la gravité de son infection initiale. Cependant, des études ont montré que les personnes qui présentaient des symptômes aigus plus graves de Covid-19 sont plus susceptibles de développer un long Covid.

Q : Les enfants peuvent-ils développer un long Covid ?

R : Oui, les enfants peuvent également développer un long Covid. Bien que les enfants soient généralement moins susceptibles de présenter des symptômes aigus sévères du Covid-19, certains peuvent néanmoins présenter des symptômes durables.

Q : Existe-t-il un remède contre le Covid long ?

R : Actuellement, il n’existe pas de remède spécifique contre le Covid long. Le traitement se concentre sur la gestion des symptômes individuels et l’amélioration du bien-être général grâce à une approche multidisciplinaire comprenant la physiothérapie, la thérapie cognitivo-comportementale et les médicaments destinés à soulager des symptômes spécifiques.

En conclusion, le Covid long est une condition dans laquelle les individus présentent des symptômes persistants ou nouveaux après s’être remis d’un Covid-19 aigu. Les symptômes peuvent varier considérablement et durer des semaines, des mois ou plus. Il est important que les prestataires de soins de santé et les chercheurs continuent d’étudier et de comprendre le long Covid afin de fournir des soins et un soutien appropriés aux personnes touchées.