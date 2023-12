Le départ d'Ocean Connections marque la fin de l'ère au zoo du comté de Milwaukee

Résumé :

Après 33 années passées à captiver le public au zoo du comté de Milwaukee, Ocean Connections fait ses adieux à son bien-aimé spectacle de phoques et d'otaries. La fondatrice, Shelley Ballmann, a exprimé sa tristesse face à ce départ rendu nécessaire par le besoin urgent de réparations de la piscine du zoo. La piscine, vieille de 37 ans, a développé une fuite qui a directement impacté le bien-être des animaux. Cependant, Ballmann espère que le zoo entreprendra les améliorations nécessaires pour rénover et moderniser la piscine. En attendant, les artistes à ailerons seront transférés dans des installations sœurs, certains se rendant à Hershey Park en Pennsylvanie et un retrouvant un vieil ami à Myrtle Beach.

Un impact durable sur la communauté :

Même si Ocean Connections quitte Milwaukee, son impact éducatif sur la communauté perdurera. Les familles, comme les Boelk de Rockford, dans l'Illinois, chérissent le lien émotionnel qu'elles ont tissé avec les spectacles de phoques et d'otaries au fil des ans. Angela Boelk, qui a assisté au spectacle lorsqu'elle était enfant et qui amène désormais ses propres enfants, revient sur les souvenirs et l'amour pour ces créatures qu'elle transmet à la génération suivante. Ocean Connections a fait une différence dans la communauté, touchant la vie des animaux et des humains.

Regarder vers l'avant:

Alors qu'Ocean Connections fait ses adieux, son départ marque la fin d'une époque au zoo du comté de Milwaukee. La fondatrice de l'émission, Shelley Ballmann, exprime sa gratitude pour le soutien et reconnaît l'impact qu'ils ont eu dans la communauté. Dans l’espoir que le zoo apporte les améliorations nécessaires, on attend de futures attractions aquatiques qui continueront d’inspirer et d’éduquer les visiteurs. Même si le spectacle des phoques et des lions de mer est peut-être terminé, l'héritage d'Ocean Connections perdure.