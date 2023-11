Les problèmes matériels sont-ils les véritables responsables des pannes de SSD de Western Digital ?

By

Le déni par Western Digital des problèmes matériels avec son SanDisk Pro et d'autres SSD externes a suscité le scepticisme de la communauté technologique. Alors que la société affirme que les problèmes de micrologiciel sont à l’origine des pannes, les experts en récupération de données et les clients ont un point de vue différent.

Selon Markus Häfele, directeur général d'Attingo, une importante société de récupération de données, les disques SSD défaillants de Western Digital présentaient de multiples problèmes matériels. Häfele souligne des inadéquations entre les tailles des composants et les circuits imprimés, entraînant des connexions instables et une surchauffe. La qualité de la soudure utilisée dans ces disques pose également problème, car elle a tendance à former des bulles, ce qui la rend sujette à la casse.

Malgré l'affirmation de Western Digital selon laquelle des problèmes de micrologiciel étaient à blâmer, les observations de Häfele indiquent que les versions récentes des SSD ont été modifiées par l'ajout de résine époxy supplémentaire. Cela suggère que le fabricant est peut-être conscient des défauts matériels et a tenté d'y remédier. Cependant, ces modifications n’ont pas empêché les disques de tomber en panne.

Les rapports continus faisant état de pannes de SSD ont incité les clients à rechercher des services de récupération de données auprès d'entreprises comme Attingo. L'insistance de Western Digital sur les problèmes de micrologiciel néglige les problèmes persistants de ses modèles les plus récents.

Alors que le débat se poursuit, la question reste sans réponse : les pannes sont-elles réellement dues à des problèmes de micrologiciel, ou les problèmes matériels jouent-ils un rôle important ? Bien que Western Digital maintienne sa position, les preuves présentées par Häfele et d'autres soulèvent des doutes sur les affirmations de l'entreprise.

FAQ:

Q : Quels défauts matériels ont été observés dans les SSD de Western Digital ?

R : Les experts en récupération de données ont remarqué des différences entre les tailles des composants et des circuits imprimés, ainsi que l'utilisation de soudure de mauvaise qualité qui forme des bulles, compromettant l'intégrité du disque.

Q : Western Digital a-t-il apporté des modifications pour résoudre ces problèmes matériels ?

R : Les versions récentes des SSD ont été modifiées avec l'ajout de résine époxy supplémentaire, ce qui suggère que le fabricant est peut-être conscient des défauts et a tenté de les corriger.

Q : Les pannes sont-elles uniquement dues à des problèmes de micrologiciel ?

R : Western Digital affirme que des problèmes de micrologiciel sont responsables des pannes, mais les témoignages d'experts comme Markus Häfele indiquent que les problèmes matériels peuvent également y contribuer de manière significative.