Obtenez un accès exclusif à Beeper avec la newsletter de 9to5Google

Beeper, l'application qui vous permet de regrouper toutes vos applications de chat en un seul endroit, gagne en popularité grâce à sa prise en charge de Google Messages RCS et d'iMessage d'Apple. Cependant, l’application est toujours sur invitation uniquement. Heureusement, nous nous sommes associés à Beeper pour offrir à nos lecteurs la possibilité d'obtenir un accès exclusif. Voici comment mettre la main sur une invitation.

Beeper est fier de sa capacité à connecter diverses applications de messagerie, notamment WhatsApp, Signal, Telegram, Google Chat, etc. Ce qui distingue Beeper, c'est sa prise en charge multiplateforme pour iMessage et Google Messages RCS. En liant vos comptes, vous pouvez utiliser iMessage sur Android et RCS sur un iPhone, ce qui est une fonctionnalité intéressante. Gardez à l'esprit que l'utilisation de l'intégration iMessage nécessite de vous connecter à votre identifiant Apple via Beeper, ce qui peut soulever des problèmes de confidentialité. D’un autre côté, les applications comme Google Messages sont moins invasives, car elles s’appuient sur des méthodes de liaison existantes.

L'application a été créée par Eric Migicovsky, le fondateur de Pebble, et est soutenue par une politique de confidentialité détaillée pour répondre à toutes les préoccupations des utilisateurs.

Bien que Beeper soit actuellement gratuit, son utilisation est toujours limitée à une liste d’attente pour les nouveaux utilisateurs. Bien que des références soient désormais disponibles pour inviter jusqu'à cinq utilisateurs supplémentaires, l'accès reste difficile. C'est là que nous intervenons.

Nous sommes ravis d'offrir 500 invitations Beeper exclusivement à nos fidèles lecteurs. Pour garantir l'équité, les invitations seront distribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi via notre newsletter électronique.

Notre newsletter est publiée trois fois par semaine, le mardi, vendredi et dimanche. Les abonnés reçoivent du contenu exclusif, des informations sur l'actualité récente et des opinions directement dans leur boîte de réception. Cette semaine, nous inclurons notre lien de parrainage Beeper dans notre newsletter jusqu'à épuisement des invitations. Le lien ne sera disponible que via notre newsletter électronique, alors assurez-vous de vous inscrire pour avoir une chance d'accéder à Beeper.

Ne manquez pas cette opportunité de connecter toutes vos applications de chat en un seul endroit avec Beeper. Restez à l'écoute pour notre première newsletter de la semaine, qui sera envoyée mardi après-midi (PT).

