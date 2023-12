15 aliments riches en fibres pour améliorer la santé digestive chez Trader Joe's

Les fibres sont un élément essentiel d’une alimentation saine, connues pour leur capacité à soutenir la santé digestive et à favoriser une sensation de satiété. Trader Joe's, une chaîne d'épicerie populaire reconnue pour ses offres uniques et saines, propose une large gamme d'options riches en fibres. Dans ce blog, nous explorerons 15 des meilleurs aliments riches en fibres disponibles chez Trader Joe's.

1. Pain de seigle

Trader Joe's propose une sélection de pain de seigle, non seulement délicieux mais également riche en fibres. Il peut être dégusté sous forme de sandwich ou accompagné de vos trempettes et tartinades préférées.

2. Pois chiches

Les pois chiches, également connus sous le nom de pois chiches, sont une légumineuse polyvalente et riche en fibres proposée chez Trader Joe's. Vous pouvez les utiliser dans des salades, des soupes ou même faire du houmous maison.

3. Graines de lin

Les graines de lin sont une centrale nutritionnelle riche en fibres. Ajoutez-les à vos smoothies, à vos pâtisseries ou saupoudrez-les sur vos salades pour un apport supplémentaire en fibres.

4. Pâtes de blé entier

Remplacez vos pâtes habituelles par des pâtes de blé entier de Trader Joe's. Non seulement il contient plus de fibres, mais il fournit également des nutriments essentiels.

5. Noix

Les noix ne sont pas seulement une délicieuse collation, mais aussi une bonne source de fibres. Incorporez-les à votre alimentation en les ajoutant à vos salades ou en les utilisant comme garniture pour les flocons d'avoine.

6. Haricots rouges

Trader Joe's propose des haricots rouges, riches en fibres et qui constituent un excellent ajout à divers plats tels que le chili, les ragoûts ou les salades de haricots.

7. Riz brun

Optez pour du riz brun au lieu du riz blanc pour une teneur plus élevée en fibres. Trader Joe's propose une variété d'options de riz brun parmi lesquelles choisir.

8. Choux de Bruxelles

Les choux de Bruxelles sont non seulement riches en fibres, mais aussi riches en vitamines et minéraux. Faites-les rôtir avec un peu d'huile d'olive et de vinaigre balsamique pour un accompagnement délicieux et sain.

9. Coeurs de chanvre

Les cœurs de chanvre sont une excellente source de fibres et d’acides gras oméga-3. Saupoudrez-les sur votre yaourt, vos flocons d'avoine ou vos salades pour augmenter votre apport en fibres.

10. Mélange de quinoa et de riz brun

Trader Joe's propose un mélange pratique de quinoa et de riz brun qui fournit une bonne quantité de fibres. Il peut être utilisé comme base pour des bols à céréales ou comme plat d'accompagnement.

11. Myrtilles

Les myrtilles sont non seulement savoureuses mais aussi riches en fibres. Dégustez-les comme collation, ajoutez-les à vos smoothies ou incorporez-les à vos recettes de pâtisserie.

12. Pois Cassés

Les pois cassés sont une légumineuse riche en fibres que vous pouvez trouver chez Trader Joe's. Ils sont parfaits pour préparer des soupes copieuses, des ragoûts ou des currys végétariens.

13. Riz de chou-fleur

Trader Joe's propose du riz au chou-fleur, une alternative faible en glucides et riche en fibres au riz traditionnel. Utilisez-le dans des sautés, des rouleaux de sushi sans céréales ou comme plat d'accompagnement.

14. Poires

Les poires sont un fruit délicieux naturellement riche en fibres. Dégustez-les seuls ou ajoutez-en des tranches à vos salades et à vos flocons d'avoine pour un apport supplémentaire en fibres.

15. Épinards

Les épinards sont des feuilles vertes riches en nutriments et riches en fibres. Incorporez-le à votre alimentation en l'ajoutant à des salades, des smoothies ou en le faisant sauter en accompagnement.

L'incorporation de ces aliments riches en fibres de Trader Joe's dans votre alimentation peut améliorer considérablement votre santé digestive et votre bien-être général. N'oubliez pas d'augmenter progressivement votre apport en fibres et de rester hydraté en buvant beaucoup d'eau. Bon shopping et alimentation saine !