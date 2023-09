Nouvelle découverte : des indices de vie sur une exoplanète située à 120 années-lumière

Les scientifiques utilisant le télescope spatial James Webb ont détecté la présence d'une molécule appelée sulfure de diméthyle (DMS) dans l'atmosphère d'une exoplanète connue sous le nom de K2-18 b. Alors que le DMS est principalement produit par le phytoplancton sur Terre, sa présence sur cette planète lointaine suggère la possibilité de la vie. Le télescope, exploité par la NASA et les agences spatiales européenne et canadienne, a observé l'exoplanète dans la constellation du Lion, soit près de neuf fois la masse de la Terre. En plus du DMS, l’étude a également révélé une abondance de molécules carbonées telles que le méthane et le dioxyde de carbone.

Cette découverte conforte la théorie selon laquelle K2-18 b est une planète hycéenne, un type d'exoplanète censé avoir une atmosphère riche en hydrogène suspendue au-dessus d'un océan. L'astronome Nikku Madhusudhan de l'Université de Cambridge explique que le DMS est unique à la Terre et qu'il devrait être une bonne biosignature pour les exoplanètes habitables.

Cependant, les scientifiques impliqués dans la recherche préviennent que les preuves étayant la présence de DMS sur K2-18 b sont préliminaires et nécessitent une validation plus approfondie. Des observations de suivi avec le télescope spatial James Webb seront menées pour confirmer ces résultats.

La méthode utilisée par l’équipe de recherche s’appelle la spectroscopie de transmission. Cette technique consiste à analyser la lumière d’une étoile lors de son passage dans l’atmosphère d’une exoplanète. En examinant les longueurs d’onde de la lumière absorbées par les molécules de l’atmosphère, les astronomes peuvent déterminer la composition moléculaire de l’exoplanète.

Cette étude marque la première fois que du méthane et des hydrocarbures sont détectés dans l’atmosphère d’une exoplanète par spectroscopie de transmission. L'absence de molécules comme l'ammoniac et le monoxyde de carbone, associée à la présence de méthane et de dioxyde de carbone, suggère la possibilité d'un océan sous la surface de K2-18 b.

K2-18 b orbite autour d'une étoile naine froide dans la zone habitable, où de l'eau liquide pourrait potentiellement exister à la surface de la planète. Cependant, la température de l’eau et l’habitabilité de la planète restent encore inconnues. D’autres observations sont nécessaires pour établir les conditions nécessaires à la vie sur cette exoplanète lointaine.

Source : Université de Cambridge, The Astrophysical Journal Letters