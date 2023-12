Le marché de Boston ferme ses magasins en raison d'expulsions et de problèmes financiers

Résumé :

Boston Market, une chaîne de poulet rôti autrefois populaire, a été confrontée à une série de fermetures et de cas d'expulsion à travers le pays, les fermetures les plus récentes ayant eu lieu dans le sud de la Floride. Le principal fournisseur de la chaîne, US Foods, a mis fin à son accord de distribution avec Boston Market après avoir intenté une action en justice pour des dettes impayées de 11.6 millions de dollars. Cela a conduit les gérants de magasins à se démener pour trouver des fournisseurs alternatifs et à avoir du mal à maintenir les magasins approvisionnés en ingrédients nécessaires. En conséquence, de nombreuses localités n’ont pas pu payer leur loyer, ce qui a conduit les propriétaires à intenter des poursuites pour expulsion.

Cependant, les fermetures ont laissé les employés dans une situation difficile, nombre d'entre eux réclamant des salaires impayés pour leurs deux derniers mois de travail. Les efforts visant à contacter la Boston Market Corporation et son président, Jignesh « Jay » Pandya, ont échoué, laissant les travailleurs dans l’incertitude quant à la manière de récupérer leurs gains.

Les fermetures et les expulsions ont eu un impact significatif sur les magasins Boston Market, dans le sud de la Floride. Des localités des comtés de Broward, Palm Beach et Miami-Dade ont fait l'objet de poursuites pour expulsion, les propriétaires récupérant leurs propriétés en raison de loyers impayés. Les magasins ont été signalés par des avis d'expulsion, laissant derrière eux un avenir incertain pour la chaîne dans la région.

Outre les difficultés financières, Boston Market a également fait face à des critiques de la part des clients concernant la qualité de la nourriture et du service. Les commentaires sur les réseaux sociaux ont souligné la déception face à la nourriture d’apparence générique servie dans des contenants neutres, ainsi que l’absence d’emballage de marque familière.

Les problèmes du marché de Boston découlent d'un historique de changements de propriété et de défis financiers. Bien qu'elle comptait autrefois plus de 1,000 326 établissements, la chaîne a connu un déclin, avec seulement 2021 magasins restants en XNUMX. Les efforts visant à revitaliser la marque avec de nouveaux éléments de menu ont été éclipsés par les poursuites judiciaires des fournisseurs et les avis négatifs des clients.

Avec de multiples fermetures et des problèmes financiers persistants, l'avenir du Boston Market reste incertain. La chaîne devra régler ses dettes impayées et améliorer sa réputation pour regagner la confiance de ses employés et de ses clients.