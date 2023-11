Découvrez les offres exclusives du Black Friday des meilleures marques

By

Chaque année, l’anticipation du Black Friday grandit, ce qui entraîne des économies plus précoces et plus durables. Alors que le grand jour est encore dans une semaine, l’extravagance des offres en ligne a déjà commencé. Que vous soyez un acheteur chevronné du Black Friday ou que vous vous sentiez dépassé par la frénésie, nous sommes là pour vous faciliter la vie.

Nous avons parcouru le Web avec diligence pour vous proposer les meilleures offres de marques bien-aimées, approuvées par nos rédacteurs et approuvées par nos lecteurs. Notre liste est continuellement mise à jour, vous garantissant de ne manquer aucune remise incroyable tout au long du mois. Des cadeaux de Noël aux articles essentiels, vous pouvez trouver les prix les plus bas de l'année chez de nombreux détaillants.

Chez Underscored, nous comprenons l'importance de la simplicité et de la commodité. C'est pourquoi nos rédacteurs recherchent les bonnes affaires pour vous, afin que vous puissiez magasiner sans stress tout en économisant du temps et de l'argent. Si cela vous semble attrayant, assurez-vous de consulter les offres exclusives du Black Friday ci-dessous.

Offres exclusives pour les lecteurs soulignés

– Aurate : Découvrez une large gamme de bijoux de haute qualité qui correspondent à tous les styles, avec une réduction exclusive de 35 % sur tout le site avec le code CNN35.

– Beauty Pie : Dites adieu aux soins et cosmétiques de luxe hors de prix en vous abonnant à Beauty Pie. Obtenez 10 $ de réduction sur votre premier achat avec un essai gratuit ou un abonnement en utilisant le code CNNSENTME.

– Avant : Adoptez un dentifrice durable avec des formules douces mais efficaces. Les lecteurs soulignés peuvent profiter de 40 % de réduction sur tout le site avec le code CNN40.

– Cosy Earth : Créez un environnement de sommeil luxueux avec des draps en bambou respirants, des pyjamas douillets et des couettes confortables. Profitez de 35% de réduction sur votre commande avec le code CNNSALE.

– Earfun : découvrez des écouteurs économiques sans compromettre la qualité. Utilisez le code CNNDEALS pour obtenir les prix les plus bas jamais vus sur les modèles sélectionnés.

– Girlfriend Collective : rehaussez vos vêtements de sport avec des pièces durables et élégantes. Pour une durée limitée, nos lecteurs peuvent profiter d'une réduction exclusive de 20 % sur tout le site avec le code CNN20.

– Layla : Améliorez la qualité de votre sommeil et économisez jusqu’à 250 $ sur les matelas et 100 $ sur les couvertures lestées. Utilisez le code CNN pour obtenir 15 $ de réduction supplémentaires sur toute commande.

– Moon Pod : Détendez-vous avec style avec les poufs pour adultes approuvés par l’éditeur. Économisez 30 % sur tout le site avec le code JOLLY et recevez 15 % de réduction supplémentaire avec le code CNNPOD15.

– Nolah : investissez dans un sommeil réparateur avec 100 $ de réduction supplémentaires sur les matelas déjà à prix réduit en utilisant le code CNN100.

– Onsen : Offrez-vous le luxe des serviettes en coton Supima 100 % cultivées aux États-Unis. Profitez de 20 % de réduction sur tout le site avec le code CNNHOLIDAY.

– Tatcha : Découvrez les soins cliniques japonais avec une vente exclusive à accès anticipé. Utilisez le code CNN25 pour obtenir 25 % de réduction sur tout le site et recevoir des cadeaux gratuits avec votre achat.

– Twelve South : améliorez l’expérience de votre appareil avec les accessoires technologiques Twelve South. Nos lecteurs peuvent bénéficier d’une réduction exclusive sur les étuis AirSnap, offrant à la fois protection et style.

– Norme universelle : adoptez une mode qui inclut toutes les tailles avec des styles tendance allant de 00 à 40. Tout au long du mois, économisez 100 $ sur les commandes de 200 $ ou plus avec le code CNN-EXTRA100.

– Volcanica Coffee : réveillez-vous avec l'arôme du café de spécialité fraîchement torréfié, maintenant à 20 % de réduction jusqu'au 19 novembre. Utilisez le code 20CNN à la caisse pour économiser.

Meilleures offres Early Black Friday des grands détaillants

– Amazon : découvrez une large gamme d’offres du Black Friday sur les produits essentiels du quotidien et les folies technologiques.

– Bed Bath & Beyond : faites le plein d’articles essentiels pour votre chambre, votre salle de bain et au-delà grâce aux réductions de ce détaillant bien connu.

– Best Buy : bénéficiez d’offres incroyables sur des produits technologiques pendant la meilleure période de l’année, mettant en vedette des marques renommées.

FAQ:

1. Ces offres sont-elles disponibles à l’international ?

Malheureusement, la disponibilité de ces offres peut varier en fonction du détaillant et de l'emplacement. Il est toujours préférable de vérifier les termes et conditions de chaque offre.

2. Puis-je combiner plusieurs codes promotionnels ?

Dans la plupart des cas, un seul code promotionnel peut être utilisé par achat. Cependant, il est conseillé de lire les termes et conditions de chaque promotion pour obtenir des informations spécifiques.

3. Combien de temps durent ces offres ?

La durée de chaque transaction peut varier. Certaines offres peuvent être disponibles pour une durée limitée, tandis que d'autres peuvent durer jusqu'à la fin du mois. Assurez-vous de vérifier les détails de chaque promotion pour connaître les dates d'expiration spécifiques.

4. Puis-je retourner ou échanger les articles achetés avec ces réductions ?

Les politiques de retour et d’échange diffèrent selon les détaillants. Il est recommandé de revoir la politique de retour de chaque marque avant d'effectuer un achat.

Sources:

– Guide CNN Underscored du Black Friday