Andrea Larson établit le record du temps le plus rapide connu sur le sentier de randonnée supérieur

Andrea Larson, originaire de Wausau et directrice exécutive d'IRONBULL, a accompli un exploit remarquable en parcourant l'intégralité du sentier de randonnée supérieur (SHT) de 310 milles en un temps record. Larson a passé des mois à préparer le voyage, qui comprenait quatre voyages de reconnaissance pour couvrir plus de la moitié du sentier. Même si elle doutait de ses chances de terminer, Larson visait à établir un record du temps le plus rapide connu (FKT) sur le SHT et a réussi en terminant en seulement six jours et dix heures.

Le sentier de randonnée Supérieur commence au sud de Duluth, à la frontière entre le Wisconsin et le Minnesota, et se termine à portée de vue du Canada. Ce sentier pédestre est connu pour sa robustesse, avec des rochers, des racines et les montagnes Sawtooth qui présentent des défis tout au long du parcours. Avec un gain et une perte d'altitude totale de 41,000 50,000 pieds, courir est souvent impossible sur ce sentier. Environ 100,000 XNUMX à XNUMX XNUMX personnes parcourent le SHT chaque année, et seulement quelques centaines tentent de parcourir l'intégralité du sentier.

Larson avait initialement prévu de faire une randonnée autofinancée, ce qui lui permettrait de recevoir de l'aide de diverses sources le long du parcours. Cependant, trois jours seulement avant sa tentative, elle a décidé de passer à la catégorie sans assistance, l'obligeant à transporter tout ce dont elle avait besoin sur les 310 milles. Le sac de Larson pesait environ 24 livres au départ, mais elle a intelligemment économisé de l'espace en attachant des repas lyophilisés à l'extérieur avec des attaches zippées fournies par son mari.

En raison de circonstances imprévues, Larson a dû repenser son projet de commencer au terminus nord et a décidé de commencer ailleurs. Ce changement signifiait qu'elle ne pouvait profiter des commodités de Duluth. Malgré le manque de sommeil, les températures élevées et les orages vers la fin de son voyage, Larson a parcouru les 37 derniers milles en 23 heures.

Larson a exprimé son amour pour le sentier et la beauté impressionnante qu'il présentait, notamment des vues époustouflantes, de nombreuses cascades et de vastes forêts regorgeant de flore et de faune. Cette expérience incroyable a sans aucun doute solidifié le Sentier de randonnée Supérieur en tant qu’aventure remarquable et stimulante.