Apple annonce la disponibilité de watchOS 10 avec des fonctionnalités intéressantes

Lors de l'événement de lancement de l'iPhone 15 d'Apple, la société a révélé que le très attendu watchOS 10 serait officiellement disponible le 18 septembre. Cette mise à jour n'est pas seulement un lifting important pour watchOS, mais ramène également la fonctionnalité « Glances » bien-aimée de l'Apple Watch d'origine.

L'un des changements notables dans watchOS 10 est le passage de la concentration sur des applications individuelles à l'utilisation de widgets sur chaque cadran de montre. Il suffit de tourner la Digital Crown pour permettre aux utilisateurs d'accéder rapidement à diverses fonctionnalités telles que des minuteries, de la musique ou même un épisode de podcast en cours de diffusion.

Apple semble avoir pris en compte la confusion à laquelle de nombreux utilisateurs sont confrontés face au multitâche sur watchOS. En réorientant la plateforme vers des tâches plus simples, plutôt que de parcourir plusieurs écrans d'applications, l'expérience utilisateur devient plus intuitive. Il est possible qu'Apple ait reconnu la popularité du cadran Siri, qui offrait une gamme similaire de widgets, et ait décidé d'exploiter ce concept.

En plus des nouveaux cadrans Palette, Woodstock et Snoopy, watchOS 10 est livré avec plusieurs autres améliorations. L'application Activité permet aux utilisateurs d'ajouter des raccourcis dans les coins, offrant encore plus de commodité. De plus, l'application Compass enregistre automatiquement l'emplacement de la dernière connectivité cellulaire, garantissant ainsi que les utilisateurs peuvent facilement revenir en arrière pour passer un appel d'urgence si nécessaire.

Cependant, il est important de noter que watchOS 10 ne sera compatible qu’avec les modèles Apple Watch Series 4 ou ultérieurs et nécessite un iPhone XS exécutant iOS 17.

Avec la sortie de watchOS 10, les utilisateurs d'Apple Watch peuvent s'attendre à une expérience plus rationalisée et dynamique. Restez informé de toutes les actualités de l'événement « Wonderlust » d'Apple ici.

Définitions:

– watchOS : Le système d’exploitation développé par Apple spécifiquement pour son Apple Watch.

– Glances : une fonctionnalité de l'Apple Watch d'origine qui permettait aux utilisateurs d'afficher les informations essentielles des applications sans avoir à les ouvrir.

– Widgets : applications petites et compactes qui fournissent des informations ou des fonctionnalités spécifiques sur l'écran de l'appareil d'un utilisateur.

