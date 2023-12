Un garçon de 9 ans de l'Alabama se fait passer pour Rocky Balboa et impressionne Sylvester Stallone

Résumé : Un garçon de 9 ans de l'Alabama nommé Ro Knight a impressionné Sylvester Stallone avec son imitation de Rocky Balboa lors de la première célébration du « Rocky Day » à Philadelphie. Vêtu de la veste tigre emblématique de Balboa, Knight s'est approché de Stallone et a prononcé un célèbre discours du film « Rocky Balboa ». La foule a applaudi lorsque Stallone a rejoint Knight en criant : « C'est comme ça que l'on gagne ! » Knight, fan des films « Rocky » depuis son enfance, s'était préparé à ce moment en regardant les films et en mémorisant les répliques de Stallone. La vidéo de leur interaction est devenue virale, conduisant à la reconnaissance de Knight en tant que star des médias sociaux. Knight a également rencontré Hulk Hogan, qui a encouragé sa famille à créer un compte sur les réseaux sociaux. Les agents de Stallone ont remarqué le talent de Knight et lui ont proposé des produits Rocky du magasin Stallone de Philadelphie. Knight espère poursuivre une carrière d'acteur et rêve d'apparaître dans un futur film "Creed", déclarant qu'il jouerait n'importe quel rôle que Stallone voudrait qu'il joue.

Titre : Un phénomène de 9 ans se fait passer pour Rocky Balboa et captive Sylvester Stallone

Ro Knight, un garçon de 9 ans originaire de l'Alabama, a montré ses impressionnants talents d'imitation lorsqu'il a rencontré Sylvester Stallone lors de la célébration du « Rocky Day » à Philadelphie. Vêtu de la veste tigre emblématique de Rocky Balboa, Knight s'est approché de Stallone et a récité un célèbre discours du film « Rocky Balboa ». La foule a été impressionnée lorsque Stallone a rejoint Knight dans une déclaration passionnée de détermination. Le moment réconfortant filmé est rapidement devenu viral.

L'admiration de Knight pour la franchise « Rocky » remonte à sa petite enfance, où il a commencé à regarder des films avec son père. Son dévouement à comprendre le personnage de Stallone et son engagement à perfectionner la performance l'ont amené à mémoriser le scénario et à répéter sans relâche.

Son talent a attiré l'attention d'autres personnalités notables de l'industrie, notamment Hulk Hogan, qui a encouragé la famille Knight à établir une présence sur les réseaux sociaux. Par la suite, les rencontres de Knight avec Hogan sont également devenues virales, renforçant son statut de star montante des médias sociaux.

Les agents de Stallone ont reconnu le talent extraordinaire de Knight et lui ont offert des produits Rocky provenant du magasin récemment ouvert de Stallone à Philadelphie. Cette reconnaissance a abouti à l'invitation de Knight au prestigieux événement « Rocky Day », où il a eu l'occasion de rencontrer Stallone face à face.

Alors que Knight a exprimé sa nervosité au début en approchant Hogan et Stallone, il a trouvé le courage de surmonter ses peurs et de réaliser des performances extraordinaires. Knight aspire à suivre les traces de Stallone et à poursuivre une carrière d'acteur. Son rôle de rêve serait d'apparaître dans le prochain épisode de la série "Creed", déclarant avec enthousiasme qu'il est prêt à jouer n'importe quel personnage que Stallone désire.

La rencontre entre Knight et Stallone a mis en évidence un lien réconfortant entre deux générations, soulignant l'impact durable du personnage emblématique de Stallone et l'inspiration qu'il continue de fournir aux jeunes fans comme Ro Knight.

