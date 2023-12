Le district scolaire de Warwick fait ses adieux aux membres de longue date du conseil d'administration

Résumé : Le district scolaire de Warwick a tenu sa réunion du conseil d'administration le 21 novembre, au cours de laquelle cinq membres ont fait leurs adieux à la communauté après 42 années de service combiné. Le président Todd Rucci, en poste depuis 14 ans, faisait partie de ceux qui ont démissionné. Les membres sortants du conseil d'administration ont exprimé leur gratitude aux administrateurs, aux éducateurs et aux autres membres du conseil pour leur dévouement à une éducation publique de qualité. Ils ont également exhorté le nouveau conseil scolaire à donner la priorité aux besoins des étudiants.

Dans un discours émouvant, Rucci a encouragé les membres du conseil d'administration nouvellement élus à s'appuyer sur l'expertise et le soutien de l'administration au début de leur mandat. Il leur a rappelé de toujours garder les étudiants comme guide. Le vice-président Ed Browne a également exprimé sa gratitude pour l'opportunité de servir, reconnaissant l'honneur et le privilège que cela a été. Il a salué la diligence des administrateurs et des éducateurs à fournir une éducation de qualité à tous les étudiants.

Nelson Peters, un autre membre sortant du conseil d'administration, a souligné la joie qu'il avait tirée de son service, le qualifiant d'expérience enrichissante. Il a exhorté le nouveau conseil d'administration à ne pas perdre de vue l'importance de chaque élève. Lisa Miller, qui a rejoint le conseil d'administration en 2019, a reconnu la courbe d'apprentissage à laquelle elle a été confrontée au départ et a remercié ses collègues pour leurs conseils. Elle a exprimé sa passion de servir les étudiants et de répondre à leurs besoins.

Leslie Penkunas, la dernière membre du conseil d'administration qui a quitté l'école, a vu son service comme un moyen de défendre l'éducation de tous les élèves, même pendant les périodes difficiles. Elle a exhorté les nouveaux membres à donner la priorité au bien-être des étudiants avant tout. En guise de cadeau d'adieu, les autres membres du conseil d'administration ont remis à la Warwick Education Foundation un généreux don de 500 $ pour soutenir les programmes éducatifs.

La réunion du conseil d'administration de Warwick comprenait également la nomination de Benjamin Long au poste de directeur adjoint des écoles élémentaires John Beck et John R. Bonfield. De plus, plusieurs nouveaux programmes éducatifs ont été approuvés, notamment le programme Relations sûres et saines pour les étudiants handicapés et un cours de littératie financière pour la prochaine année scolaire.

La communauté a reconnu les énormes chaussures que les membres sortants du conseil d'administration devaient remplir, l'ancien président du conseil d'administration Michael Landis exprimant sa gratitude pour leurs années de service collectives. Les membres du conseil d'administration nouvellement élus prêteront serment le 5 décembre, marquant ainsi l'ouverture d'un nouveau chapitre pour le district scolaire de Warwick.