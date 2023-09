Warbits+ : les inscriptions à la bêta ouverte sont désormais disponibles pour mobile et PC

By

Warbits de Risky Lab, une version bien-aimée du gameplay classique d'Advance Wars, fait l'objet d'une reconstruction complète pour inclure des tailles d'écran modernes, un jeu multiplateforme, un support de création de communauté et diverses améliorations de la qualité de vie. Les inscriptions à la bêta ouverte de Warbits+ sont désormais disponibles sur Steam et iOS et resteront ouvertes jusqu'au 20 septembre.

Warbits+ sortira sur PC le mois prochain, tandis que la date de sortie de la version mobile n'a pas encore été annoncée. Cependant, les joueurs peuvent souhaiter le jeu sur Steam et même télécharger la démo en attendant. La nouvelle version comprendra 6 missions de campagne, 4 missions d'escarmouche, 4 missions de puzzle, un éditeur de carte et la prise en charge du multijoueur local et en ligne.

Le jeu Warbits original a été très apprécié, comme en témoigne son post-mortem positif et sa reconnaissance comme jeu de la semaine dès sa sortie. La prochaine version bêta ouverte de Warbits+ est très attendue, les joueurs étant impatients de découvrir le gameplay amélioré sur Steam Deck et iPad.

Si vous n'avez pas joué aux Warbits ou Advance Wars originaux, cela vaut peut-être la peine de consulter les critiques pour avoir une idée de la nature addictive et du gameplay stratégique du jeu. Pour rester informé des dernières nouvelles et développements concernant Warbits+, visitez le site officiel.

