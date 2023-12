Une nouvelle version de la pédale d'overdrive Germanium Tumnus

Résumé :

Dans cet article, nous explorons le dernier ajout à la famille des pédales d’overdrive Tumnus – la Germanium Tumnus. Avec sa quantité limitée de diodes au germanium, cette nouvelle version vise à capturer l'essence de la très convoitée pédale Klon Centaur. Nous examinons de plus près ses caractéristiques, le comparons au modèle doré original et discutons de son potentiel en tant qu'ajout précieux au pédalier de tout guitariste.

Le Germanium Tumnus est-il une mise à niveau qui vaut le prix plus élevé ? Le Tumnus original utilisait des diodes au silicium, offrant un son unique. Cependant, cette édition limitée Germanium Tumnus va encore plus loin en incorporant les diodes au germanium qui auraient été utilisées dans le Klon. Le résultat? Une pédale qui offre un écrêtage plus doux par rapport à son homologue en silicone, qui rappelle les Klons eux-mêmes.

Le danois Pete, qui a choisi le Tumnus original plutôt qu'un vrai Klon Centaur lors d'un test à l'aveugle, a découvert que le Germanium Tumnus apportait un son plus orienté vers les aigus. En revanche, Lee Anderton a remarqué un gain légèrement plus important dans le Tumnus en or. Ces différences subtiles suggèrent que les deux pédales ont quelque chose d'unique à offrir, en fonction des préférences personnelles et du son souhaité.

Les comparaisons avec le Klon Centaur peuvent déclencher des débats, mais Andertons reconnaît que les klones disponibles aujourd'hui offrent une qualité remarquable à une fraction du prix. Le Tumnus, dans ses deux itérations, capture avec succès l'essence du Klon, brouillant les frontières entre l'original et le clone.

En fin de compte, la Tumnus Germanium est la pédale Wampler la plus proche de la vraie, selon Andertons. Cependant, la morsure supplémentaire perçue du Tumnus doré peut trouver un écho auprès de certains joueurs. Il n’y a donc pas nécessairement de « meilleure » option entre les deux – ils semblent tous les deux fantastiques.

L’un des avantages notables du Tumnus est sa taille compacte. Alors que d'autres pédales tentent de reproduire le son du Klon, la Tumnus parvient à regrouper sa magie dans un petit boîtier. Cela en fait une option attrayante pour les guitaristes disposant d’un espace limité sur le pédalier ou pour ceux qui recherchent une pédale d’overdrive polyvalente qui offre un son fidèle.

En conclusion, le Germanium Tumnus met en valeur l'engagement de Wampler à fournir aux guitaristes des options de sonorités incroyables. Que vous choisissiez la version Germanium ou Gold, les deux pédales offrent la possibilité de découvrir la magie du Klon Centaur à un prix plus abordable. Alors pourquoi s’arrêter à un seul ? Le Germanium Tumnus mérite peut-être une place aux côtés de son frère doré sur votre pédalier.

