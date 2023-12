Soldes des Fêtes chez Walmart : incertitude à venir

Les ventes de vacances chez Walmart ont été fortes, les acheteurs affluant vers le géant de la vente au détail pour des produits d'épicerie et des cadeaux. Cependant, le PDG de Walmart, Doug McMillon, a exprimé ses inquiétudes quant à la nature imprévisible des ventes au cours des mois qui suivent la haute saison des achats. Dans une interview avec « Squawk on the Street » de CNBC, McMillon a souligné l'impact de l'augmentation des soldes de cartes de crédit et de la diminution des comptes bancaires des ménages sur les dépenses de consommation.

McMillon a reconnu que les consommateurs ont fait preuve de plus de résilience que prévu cette année, mais il a souligné l'incertitude de l'année à venir. Il a cité la baisse significative des prix des articles de marchandise générale, tels que les jouets, en raison de la déflation. Selon McMillon, les prix dans cette catégorie ont baissé d'environ 5 % par rapport à l'année précédente. À titre d'exemple, Walmart propose actuellement 25 articles de jouets à moins de 25 $, dont une voiture Hot Wheels au prix de 1.18 $.

Alors que les prix des produits alimentaires sont restés relativement stables, les ventes non alimentaires ont commencé à rebondir. McMillon estime que la baisse des prix des marchandises générales créera une dynamique intéressante au cours de l'année à venir, obligeant les détaillants à générer davantage de volumes pour compenser la baisse du prix par article.

Malgré les défis de la déflation, Walmart a réussi à surpasser de nombreux autres détaillants grâce à son importante activité d'épicerie et à sa réputation de prix bas. En novembre, les actions de Walmart ont grimpé de près de 10 % et la société s'attend à ce que son chiffre d'affaires net consolidé augmente de 5 à 5.5 % pour l'exercice.

En conclusion, les ventes de Walmart pour les fêtes ont été solides, mais McMillon reste prudent quant à l'avenir. L'impact de l'augmentation des soldes de cartes de crédit et de la diminution des comptes bancaires des ménages sur les dépenses de consommation, associé à la déflation des prix des marchandises générales, a semé l'incertitude sur les ventes futures. Walmart devra trouver des moyens d'augmenter le volume afin de compenser la baisse du prix par article. Malgré les défis, Walmart reste confiant dans sa capacité à stimuler la croissance et à respecter ses prévisions de ventes.