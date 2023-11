L'action Microsoft atteint un niveau record alors que le remaniement d'OpenAI envoie des ondes de choc

Les actions de Microsoft ont atteint un niveau record lundi après l'annonce de l'annonce selon laquelle Sam Altman, ancien PDG d'OpenAI, rejoindrait Microsoft pour diriger une nouvelle équipe de recherche avancée sur l'IA aux côtés du co-fondateur Greg Brockman. Cette décision inattendue a provoqué une onde de choc dans le monde de la technologie, surprenant aussi bien les initiés du secteur que les investisseurs.

Bien que l’accord entre Altman et Microsoft ne soit pas encore officiel, les analystes et les experts le présentent déjà comme une victoire majeure pour le géant de la technologie. Le directeur général de RBC Marchés des Capitaux, Rishi Jaluria, a qualifié cela de « grand coup pour Microsoft », soulignant la réputation d'Altman en tant que visionnaire de l'IA.

Des inquiétudes subsistent quant à l'impact de l'incertitude entourant OpenAI sur les activités de Microsoft à court terme, en particulier en ce qui concerne les services cloud Azure de Microsoft, qui étaient utilisés par OpenAI. Cependant, les analystes estiment que l’intégration d’Altman et de son équipe pourrait en fin de compte être un meilleur résultat pour Microsoft à long terme.

L'embauche d'Altman et de Brockman positionne Microsoft comme un employeur de destination pour les ingénieurs en IA générative, renforçant ainsi son avance dans le domaine. D’un autre côté, OpenAI est aux prises avec des répliques, comme en témoigne une lettre signée par plus de 500 employés exhortant le conseil d’administration à démissionner sous peine de démissions massives.

Les investisseurs et les analystes y voient un avantage stratégique important pour Microsoft, car cela préserve non seulement leur feuille de route de produits d'IA, mais présente également une formidable concurrence pour les startups d'IA générative et Google DeepMind.

En raison de ces développements, l'action Microsoft a clôturé lundi à 377.44 dollars, en hausse de plus de 2 %. La réaction positive du marché reflète la confiance dans la capacité de Microsoft à maintenir sa position de leader dans le domaine de l'IA, malgré les récentes perturbations chez OpenAI.

QFP

Qu'est-ce qu'OpenAI ?

OpenAI est un laboratoire de recherche de premier plan en intelligence artificielle fondé avec pour mission de garantir que l'intelligence artificielle générale (AGI) profite à l'ensemble de l'humanité. Elle a été cofondée par Sam Altman et Greg Brockman.

Qu'est-ce que l'IA générative ?

L'IA générative fait référence au domaine de l'intelligence artificielle qui se concentre sur la création de modèles, d'algorithmes et de systèmes capables de générer du contenu nouveau et original, tel que des images, du texte ou de la musique.

Qu'est-ce que Microsoft Azure ?

Microsoft Azure est une plate-forme et un service de cloud computing proposés par Microsoft. Il fournit une large gamme de services cloud, notamment des machines virtuelles, du stockage, des analyses et des capacités d'IA, pour aider les entreprises à créer, déployer et gérer des applications et des services.

Quel impact l'embauche de Sam Altman a-t-elle sur le titre de Microsoft ?

L'embauche de Sam Altman est considérée comme une évolution positive pour Microsoft, car elle entraînera une augmentation de la confiance des investisseurs et une hausse du cours des actions de la société. La réputation d'Altman en tant que visionnaire de l'IA et l'avantage stratégique acquis par Microsoft grâce à son arrivée dans l'équipe sont considérés comme des facteurs contribuant à cette réaction positive du marché.