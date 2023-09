Wahoo, la marque populaire de technologie de cyclisme en salle, a annoncé la sortie de deux nouveaux produits : le turbo home trainer Kickr Move et le vélo intelligent Kickr Bike Shift. Le Kickr Move se situe au sommet de la gamme d'entraîneurs turbo intelligents Kickr de Wahoo et offre de nouvelles capacités de mouvement qui visent à offrir une sensation de conduite plus naturelle et à améliorer le confort de l'utilisateur, au prix de 1,599.99 2 $ USD. D'un autre côté, le Kickr Bike Shift se trouve sous le Kickr Bike V2,999.99 et simplifie certaines fonctionnalités, au prix de XNUMX XNUMX $ USD.

Le Kickr Move est doté d'une « piste gravitationnelle » de huit pouces qui permet au matériel principal du turbo trainer de glisser d'avant en arrière sur une piste incurvée, offrant ainsi une petite quantité de mouvement latéral. Cela permet au vélo de se déplacer librement pendant les entraînements, réduisant ainsi la fatigue et améliorant l'efficacité globale. Le rail coulissant est verrouillable pour faciliter le transport et le montage du vélo. Pour associer le Kickr Move à un Kickr Climb, un adaptateur matériel supplémentaire est requis mais peut être acheté séparément.

En termes de spécifications, le Kickr Move offre une connectivité Bluetooth, ANT+ et WiFi, ainsi qu'une précision de puissance à 1 % près. Il peut gérer une résistance maximale de 2,200 10 watts et possède une plage de gradient simulé de -20 % à 11 %. Il comprend également des fonctionnalités telles que ERG Easy Ramp et Race Mode pour des expériences d'entraînement améliorées. Le Kickr Move est livré avec une cassette SunRace 11-28T à XNUMX vitesses, qui reste l'option préférée des utilisateurs de Wahoo.

Quant au Kickr Bike Shift, il s’agit d’une option de vélo intelligent plus abordable avec un cadre en acier et pèse 40 kg. Il offre une résistance de 2200 1 watts, une connectivité WiFi et une précision de mesure de puissance inférieure à 2 %. Contrairement au Kickr Bike VXNUMX, le Kickr Bike Shift n'a pas de fonction d'inclinaison ni de fonction d'inertie motorisée. Cependant, il conserve le système de réglage de l'ajustement en cinq points, la configuration basée sur une application et les manettes et boutons configurables.

Le Kickr Move et le Kickr Bike Shift sont disponibles à l'achat immédiatement. Le Kickr Move coûte 1,599.99 2,999.99 $ US, tandis que le Kickr Bike Shift coûte XNUMX XNUMX $ US et sera expédié fin septembre.

