Une nouvelle étude montre que les lunettes de réalité virtuelle suscitent une réaction de peur chez les souris

Une étude récente menée par des chercheurs de l'Université Northwestern a démontré l'efficacité des lunettes de réalité virtuelle (VR) pour susciter des réactions de peur et d'anxiété chez la souris. Les chercheurs ont développé des lentilles VR miniatures, mesurant 12 millimètres de diamètre, qui plongent les souris dans des environnements virtuels qu’elles perçoivent comme réels.

Les tentatives précédentes visant à créer des environnements VR pour les souris ont été limitées par la technologie, car les souris possèdent un large champ de vision et sont plus perspicaces par rapport à leur environnement physique. Cependant, les progrès de la technologie VR ont permis aux chercheurs de concevoir des équipements plus petits pouvant s’adapter à l’anatomie des souris.

Les lunettes VR sont constituées de lentilles incurvées qui englobent le champ de vision des souris et fournissent des couleurs et des lumières réalistes via un petit écran et une caméra à 180 degrés. À l'aide d'Unity, une application de jeu vidéo 3D, les chercheurs ont créé un champ virtuel comprenant un tunnel et un tube d'eau. Les souris ont également été placées sur un tapis roulant miniature en mousse pour simuler la locomotion.

Au cours de l’étude, un disque noir a été introduit dans le champ virtuel, imitant un prédateur attaquant les souris. Les résultats ont montré que les souris présentaient des réactions de combat ou de fuite, se figeant ou s'enfuyant dans le tunnel lorsque le disque s'approchait d'elles. Les chercheurs ont observé que les souris émettaient des neurones de peur même quelques minutes ou heures après la rencontre, ce qui indique une possible revivre l'expérience.

Les résultats de cette étude ont des implications significatives pour comprendre la peur, l’anxiété et le trouble de stress post-traumatique (SSPT) chez les souris et les humains. En utilisant des souris comme modèles, les chercheurs peuvent mieux comprendre comment le cerveau traite la peur et potentiellement découvrir de nouveaux traitements pour les troubles liés à l'anxiété.

Les chercheurs ont rendu disponibles en ligne les conceptions et les données de l'équipement des lunettes VR, encourageant d'autres scientifiques à les utiliser dans leurs études. On s’attend à ce que cette percée dans la technologie VR contribue aux futures découvertes scientifiques concernant la peur et le SSPT, bénéficiant à terme à la santé et au bien-être humains.

À mesure que la technologie progresse, le potentiel des méthodes de recherche innovantes augmente, fournissant aux chercheurs des outils précieux pour étudier les complexités du cerveau et du comportement.