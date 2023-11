La Volkswagen Golf R 333 : une berline chaude qui bat tous les records

En 2022, Volkswagen a célébré le 20e anniversaire de la Golf R avec une édition limitée. Au prix de 59,995 20 €, la Golf R 333 Years Edition était une berline à traction intégrale qui a retenu l'attention des passionnés. Cependant, VW n’a pas fini de repousser les limites de la performance et du luxe. Cette année encore, ils ont réintroduit la Golf R 76,410, une version plus puissante et plus avancée de son prédécesseur. Avec un prix faramineux de XNUMX XNUMX €, ce modèle est devenu la Golf la plus chère jamais produite.

Dans une étonnante démonstration de demande, les 333 unités de la Golf R 333 ont été vendues en seulement huit minutes après leur disponibilité. Alors que l'édition 20 ans était disponible dans plusieurs pays, cette version était exclusive aux acheteurs allemands, renforçant ainsi son statut de véhicule très recherché. Surpassant l'Audi RS3 en prix, la Golf R 333 s'approchait même du prix d'une Porsche 718 Cayman S.

Pour rendre l'expérience de livraison vraiment inoubliable, les clients ont été invités à l'Autostadt de Wolfsburg, où les attendaient plus de 20 Golf R 333 aux spécifications identiques. Ces véhicules présentaient la peinture distinctive Lime Yellow Metallic, des roues noires Estoril de 19 pouces, un échappement quadruple Akrapovič et une boîte de vitesses DSG. Sous le capot, un moteur à essence turbocompressé de 2.0 litres développait une puissance impressionnante de 328 chevaux et 309 lb-pi de couple, propulsant la voiture de 0 à 62 mph en seulement 4.6 secondes.

Pour les passionnés d’automobile, l’Autostadt est une destination importante. Situé à côté de l'usine Volkswagen de Wolfsburg, il constitue une attraction touristique similaire au célèbre BMW Welt. En collaboration avec l'Autostadt, Volkswagen accueillera bientôt le GTI Meeting du 26 au 28 juillet de l'année prochaine. Cet événement suivra les traces de la défunte Wörthersee GTI, qui avait lieu depuis 1982 mais qui a été déplacée sur décision de la municipalité locale Maria Wörth.

Alors que Volkswagen prévoit un lifting de mi-cycle pour la Golf R en 2024, l’enthousiasme est toujours au rendez-vous pour les passionnés. Le potentiel de futures éditions spéciales ultra-coûteuses nous amène à nous demander si VW fixera un jour le prix d'une Golf à la somme faramineuse de 100,000 2028 €. Cependant, avec la Golf de neuvième génération qui devrait devenir un véhicule électrique en XNUMX, les jours de la variante haute performance de la Golf R équipée d'un moteur à combustion interne pourraient être comptés. Ne manquez pas votre chance de vivre les sensations fortes de la Golf R tant que vous le pouvez encore.

QFP

Quel était le prix de la Volkswagen Golf R 333 ?

La Golf R 333 était proposée au prix de 76,410 XNUMX €, ce qui en faisait la Golf la plus chère jamais produite.

Combien de temps a-t-il fallu pour que toutes les Golf R 333 soient vendues ?

Les 333 unités de la Golf R 333 ont été vendues huit minutes seulement après leur mise en vente.

Où la Golf R 333 a-t-elle été livrée aux clients ?

La Golf R 333 a été livrée aux clients à l'Autostadt de Wolfsburg, en Allemagne, où attendaient plus de 20 véhicules identiques.

La Golf R 333 était-elle disponible en dehors de l’Allemagne ?

Non, la Golf R 333 était exclusivement disponible pour les acheteurs en Allemagne.

Qu’est-ce que l’Autostadt ?

L'Autostadt est une attraction touristique située à côté de l'usine Volkswagen de Wolfsburg, semblable au BMW Welt.