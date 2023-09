La controverse entoure les similitudes entre les illustrations de l'équipage de Void et les vaisseaux pyramidaux de Destiny 2

By

Hutlihut Games, le développeur de Void Crew, a fait face à des réactions négatives de la part de la communauté Destiny en raison de similitudes entre les vaisseaux pyramidaux présentés dans le jeu et ceux de Destiny 2. L'un des artistes seniors de Hutlihut a reconnu s'être inspiré du travail de Bungie.

Void Crew, une simulation spatiale d'aventure publiée par Focus Entertainment, a suscité l'enthousiasme pour son prochain lancement en accès anticipé le 7 septembre en partageant des illustrations promotionnelles. Si beaucoup ont admiré la qualité esthétique et visuelle de l'œuvre, d'autres ont soulevé des questions sur la ressemblance entre l'un des vaisseaux et ceux de Destiny 2.

En réponse aux critiques, Kristoffer Nissen, l'artiste 3D senior de Hutlihut, a répondu aux accusations dans le Discord officiel du Void Crew. Nissen a admis qu'il y avait effectivement une inspiration tirée de Destiny, déclarant que le langage de conception du Hollow incorporait des éléments tels que des formes géométriques sans vie, des machines et des détails ressemblant à des insectes.

Cependant, Nissen a également précisé que le processus de conception impliquait la création de documents de conception et d'idées pour les ennemis du jeu. L'intention était d'avoir une variété de types d'ennemis, y compris des ennemis de rang bas, moyen et élevé, avec une différenciation en termes de tailles et d'autres caractéristiques.

Bien qu'il ait défendu ses choix artistiques, Nissen a reconnu que Hutlihut devra peut-être reconsidérer certaines œuvres d'art pour s'assurer qu'elles se démarquent plus clairement de Destiny 2.

Cette controverse n'est pas propre à Hutlihut Games, puisque Bungie lui-même a été accusé de copie. Dans le passé, une cinématique emblématique révélant l'origine de The Witness dans Destiny 2 a suscité des critiques pour avoir utilisé l'illustration d'un fan sans autorisation. Bungie s'est ensuite excusé, a crédité l'artiste et a fourni une compensation.

En conclusion, les similitudes entre les Pyramid Ships dans Void Crew et Destiny 2 ont suscité une controverse au sein de la communauté des joueurs. Hutlihut Games a reconnu s'être inspiré de Destiny, mais a également souligné les éléments uniques de la conception de son jeu. Il reste à voir comment l’entreprise va résoudre ce problème à l’avenir.

