Vivo a récemment lancé ses nouveaux smartphones phares, les Vivo X100 et Vivo X100 Pro, en mettant l'accent sur les améliorations de l'appareil photo. Initialement lancés en Chine le 13 novembre, les appareils font désormais leur chemin vers les marchés internationaux. Le X100 sera disponible dans les pays d'Asie du Sud-Est comme l'Inde et l'Indonésie, tandis que le X100 Pro sera introduit sur les marchés européens.

L’une des caractéristiques les plus remarquables de ces smartphones est le matériel de caméra amélioré. Le X100 Pro dispose d'un appareil photo principal de 50 mégapixels de type un pouce, ainsi que d'un téléobjectif à grossissement optique 4.3x. L'appareil photo principal est réglé avec le « calibrage de précision optique » pour une netteté et une qualité constantes, tandis que le téléobjectif est conçu pour réduire l'aberration chromatique. De plus, le X100 Pro comprend un élément d'objectif flottant, permettant la photographie en gros plan avec le téléobjectif.

D'autre part, le X100 dispose d'un capteur d'appareil photo principal de type 50/1 pouce de 1.49 mégapixels et d'un téléobjectif optique 64x de 3 mégapixels. Bien qu'il ne dispose pas de l'élément de lentille flottante du X100 Pro, des revêtements Zeiss ont été appliqués sur les lentilles des deux appareils.

Les X100 et X100 Pro sont tous deux alimentés par le chipset phare Dimensity 9300 de MediaTek et disposent d'un panneau OLED de 6.78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ils sont également dotés d’un indice de protection IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau.

L'accent mis par Vivo sur l'amélioration de la qualité de l'objectif est une initiative notable, en particulier compte tenu de la façon dont cela affecte la qualité de l'image et les performances du bokeh. Alors que le précédent X90 Pro s'est montré prometteur, certaines aberrations d'objectif ont été observées dans certaines situations. Cependant, l'engagement de Vivo à améliorer le matériel de l'appareil photo augmente les attentes à l'égard du X100 Pro et de sa concurrence attendue avec le prochain Galaxy S24 Ultra.

Bien que les informations sur les prix européens n'aient pas été divulguées, le X100 Pro devrait coûter 7,998 937 HK$ à Hong Kong, soit environ 1,024 € ou 100 5,998 $. Pendant ce temps, le X768 non-Pro sera au prix de 702 XNUMX HK$, soit environ XNUMX $ ou XNUMX €.