Le nouveau smartphone économique de Vivo promet un stockage suffisant à un prix abordable

By

Vivo s'apprête à lancer son dernier smartphone économique, le Vivo Y100i, le 28 novembre. Ce téléphone se démarque de la concurrence en offrant une impressionnante mémoire vive de 12 Go et l'option de stockage de 512 Go la plus abordable dans sa gamme de prix, au prix de seulement 1599 100 yuans. Notamment, le Vivo Y200i coûte 2 yuans moins cher que l’OPPO AXNUMX récemment lancé avec la même capacité de stockage.

Bien que le Vivo Y100i partage des similitudes avec son prédécesseur, le Vivo Y100, comme une configuration à double caméra arrière, il introduit un nouvel élément de conception avec des bords à angle droit au lieu du précédent verre 3D à double courbure sur le côté de l'appareil. Ce changement de conception donne au téléphone une apparence plus simple et plus rafraîchissante.

Bien que les détails spécifiques sur les spécifications internes du Vivo Y100i soient encore limités, Vivo a fourni un aperçu du design arrière et a confirmé deux options de couleurs : bleu et rose. À mesure que l'anticipation grandit, davantage d'informations sur les capacités et les fonctionnalités du téléphone devraient être révélées dans un avenir proche.

Restez à l’écoute des mises à jour sur cette centrale économique qui offre un espace de stockage suffisant sans vous ruiner.

QFP

Quel est le prix du Vivo Y100i ?

Le Vivo Y100i coûte seulement 1599 XNUMX yuans, ce qui en fait l’une des options les plus abordables de sa catégorie.

Quelle est la capacité de stockage du Vivo Y100i ?

Le Vivo Y100i offre une option de stockage impressionnante de 512 Go, offrant suffisamment d'espace pour les photos, vidéos, applications et bien plus encore.

Quelles sont les options de couleur pour le Vivo Y100i ?

Le Vivo Y100i est disponible en deux options de couleurs : bleu et rose.

Le Vivo Y100i a-t-il une configuration à double caméra ?

Oui, le Vivo Y100i dispose d'une configuration à double caméra arrière, permettant aux utilisateurs de capturer de superbes photos et vidéos.