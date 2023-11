La série Vivo X100 : révolutionner la photographie au coucher du soleil avec une technologie de pointe

By

La dernière révélation de Jia Jingdong, vice-président et chef de la marque chez vivo, a suscité l'enthousiasme des passionnés de photographie. Dans un article récent sur Weibo, il a dévoilé les spécifications clés de la prochaine série Vivo X100, faisant allusion à une capacité révolutionnaire permettant de capturer de superbes photos au coucher du soleil. Cependant, un examen plus approfondi de la technologie derrière cette innovation révèle un mélange fascinant de calculs basés sur les données et de traitement d’image avancé.

Contrairement à la croyance populaire, les smartphones ne peuvent pas prendre de photos réalistes du soleil au coucher du soleil sans l’aide de conditions idéales. Des facteurs tels que la position du soleil sur l'horizon, la couverture nuageuse et la réfraction de la lumière ont un impact significatif sur la qualité de l'image obtenue. Pour relever ces défis, vivo a équipé la série X100 d'un puissant chipset Dimensity 9300 et du processeur de signal d'image (ISP) vivo V3.

Utilisant ce que l'on appelle la « photographie de calcul », le téléphone utilise intelligemment les données disponibles pour déterminer avec précision l'état et la position du soleil. En exploitant ces informations, ainsi que les capacités améliorées du FAI, la série X100 est en passe de redéfinir la photographie au coucher du soleil. La technologie innovante du téléphone isole le soleil du reste de l'image, permettant des calculs et un traitement précis des éléments environnants. Le résultat final est une image captivante qui capture magnifiquement la véritable essence du soleil au coucher du soleil, même dans des conditions d'éclairage difficiles.

Cette fonctionnalité remarquable n’est pas entièrement nouvelle pour vivo. Le X90 Pro, son prédécesseur, a déjà démontré des capacités impressionnantes de photographie en basse lumière au lever et au coucher du soleil. Cependant, avec la série X100, vivo vise à placer la barre encore plus haut en intégrant le dernier chipset phare Mediatek, promettant des performances supérieures et une expérience photographique améliorée.

Alors que l’anticipation grandit, les passionnés de Vivo attendent avec impatience le lancement de la série X100. L'événement de dévoilement du 13 novembre promet de révéler des fonctionnalités et des innovations plus intéressantes qui consolideront sans aucun doute la position de vivo en tant que leader de la technologie de photographie sur smartphone.

FAQ:

Q : Les smartphones peuvent-ils prendre des photos réalistes du soleil au coucher du soleil ?

R : Non, prendre des photos de haute qualité du soleil au coucher du soleil nécessite des conditions idéales et une technologie avancée.

Q : Comment fonctionne la photographie calculée ?

R : La photographie de calcul utilise les données disponibles pour déterminer l'état et la position du soleil, permettant aux smartphones d'améliorer les images obtenues.

Q : Quelle technologie la série Vivo X100 utilise-t-elle pour la photographie de coucher de soleil ?

R : La série Vivo X100 exploite un puissant chipset Dimensity 9300 et le FAI Vivo V3 pour capturer de superbes photos de coucher de soleil.

Q : Quelle est la date de sortie de la série Vivo X100 ?

R : L'événement de lancement de la série vivo X100 est prévu pour le 13 novembre, où de plus amples détails seront révélés.