Nouveaux écouteurs TWS Air2 de vivo : dévoilement d’une perfection sonore et d’une connectivité améliorée

vivo, le célèbre géant de la technologie, a récemment présenté son dernier ajout à la gamme d'écouteurs True Wireless Stereo (TWS) : le vivo TWS Air2. S'inspirant de son prédécesseur, le TWS Air, ce modèle innovant apporte plusieurs améliorations qui devraient redéfinir votre expérience audio. D'une autonomie remarquable à des performances audio supérieures et une connectivité transparente, le TWS Air2 établit de nouvelles normes de l'industrie.

Alimentés par des haut-parleurs avancés de 14.2 mm, ces écouteurs offrent une clarté sonore inégalée. Equipé du son stéréo DeepX 3.0 et d'une technologie audio spatiale 3D de pointe, écouter de la musique ou se plonger dans vos podcasts préférés devient une expérience extraordinaire. Le TWS Air2 garantit que chaque battement et note prend vie, offrant un niveau de fidélité audio inégalé et une scène sonore 3D immersive.

Le TWS Air2 se démarque par sa technologie Bluetooth 5.3, dernière norme de connectivité sans fil dominant le marché. Grâce à cette fonctionnalité avancée, les écouteurs prennent en charge les codecs audio SBC, AAC et LC3, transcendant les limites des formats audio traditionnels. De plus, le TWS Air2 dispose d'un mode amélioré à faible latence, minimisant les retards à 55 millisecondes, ce qui est impressionnant. Cela permet une expérience audio fluide et sans décalage notable.

Utilisant une conception semi-intra-auriculaire, le TWS Air2 donne la priorité au confort tout en sacrifiant l’inclusion de la suppression active du bruit (ANC) et des embouts en silicone. Bien que l’ANC et la suppression passive du bruit soient absentes de la conception, cette approche unique sert les personnes qui ont du mal à trouver l’ajustement parfait avec les écouteurs intra-auriculaires.

L’une des caractéristiques remarquables du TWS Air2 est sa durée de vie exceptionnelle de la batterie. Les écouteurs, lorsqu’ils sont utilisés avec l’étui de chargement fourni, offrent une autonomie impressionnante de 30 heures. De plus, l'indice de résistance à la poussière et à l'eau IP54 garantit une utilisation sans souci lors des activités de plein air, faisant de ces écouteurs le compagnon idéal pour votre style de vie actif.

Bien que le vivo TWS Air2 soit actuellement disponible à l'achat en Chine, il n'y a aucune confirmation officielle quant à sa disponibilité mondiale. Rassurez-vous, nous vous tiendrons au courant dès que vivo annoncera des projets de lancement international.

Foire Aux Questions (FAQ):

Q : Quels codecs audio sont pris en charge par le vivo TWS Air2 ?

R : Le vivo TWS Air2 prend en charge les codecs audio SBC, AAC et LC3.

Q : Le TWS Air2 est-il doté d'une suppression active du bruit (ANC) ?

R : Non, le TWS Air2 ne dispose pas de suppression active du bruit.

Q : Quelle durée de lecture puis-je attendre du TWS Air2 ?

R : Avec l'étui de chargement, le TWS Air2 offre jusqu'à 30 heures de lecture.

Q : Le TWS Air2 est-il résistant à l'eau ?

R : Oui, le TWS Air2 a un indice de résistance à la poussière et à l'eau IP54.