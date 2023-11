Selon les rumeurs, Vivo Pad 3 comporterait MediaTek Dimensity 9300 pour des performances phares

Les passionnés de technologie et les fans de Vivo attendent avec impatience le prochain cycle de lancement de la célèbre marque de smartphones. Les rumeurs suggèrent que Vivo a une gamme passionnante de produits en préparation, notamment des téléphones pliables, des appareils phares et bien plus encore. L'un des appareils les plus attendus est la tablette Vivo Pad 3, et les récentes indications d'un éminent pronostiqueur ont éclairé ses principales spécifications.

Selon un article du pronostiqueur Digital Chat Station sur Weibo, le Vivo Pad 3 sera équipé du SoC MediaTek Dimensity 9300. Ce chipset est réputé pour ses performances haut de gamme et positionnerait la tablette comme un produit phare. Le Dimensity 9300 a déjà fait des vagues dans l'industrie technologique en équipant les smartphones Vivo X100 et X100 Pro récemment dévoilés, qui font partie de la dernière série phare de Vivo.

Bien que l'informateur n'ait fourni aucun détail supplémentaire sur le Vivo Pad 3, il convient de mentionner que la tablette devrait sortir aux côtés du modèle Vivo X100 Ultra en avril 2024. Selon les rumeurs, le X100 Ultra serait alimenté par le Snapdragon 8 Gen. 3 SoC, indiquant en outre que le Vivo Pad 3 sera un appareil puissant et riche en fonctionnalités.

La stratégie de sortie des prochains appareils Vivo reste incertaine. S'il est possible que le Pad 3 soit annoncé aux côtés du X100 Ultra, du X Fold 3 et du X Flip 2 lors du même événement de lancement, rien n'a encore été confirmé. Il est conseillé aux passionnés de Vivo et aux passionnés de technologie de rester à l’écoute des mises à jour ultérieures.

FAQ:

Q : Quelles sont les spécifications clés du Vivo Pad 3 ?

R : Selon les rumeurs, le Vivo Pad 3 serait doté du SoC MediaTek Dimensity 9300 hautes performances.

Q : Le Vivo Pad 3 sera-t-il un appareil phare ?

R : Oui, avec l’inclusion du chipset Dimensity 9300, le Vivo Pad 3 devrait devenir un produit phare.

Q : Le Vivo Pad 3 sortira-t-il aux côtés du Vivo X100 Ultra ?

R : Il est possible que le Vivo Pad 3 soit annoncé aux côtés du Vivo X100 Ultra, mais aucune confirmation officielle n'a été faite.

Q : Quand pouvons-nous nous attendre à plus de mises à jour sur le Vivo Pad 3 ?

R : Les fans de Vivo et les passionnés de technologie devraient rester à l’écoute des mises à jour ultérieures à mesure que de plus amples informations seront disponibles.