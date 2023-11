Un nouveau style visuel dévoilé pour la célébration de Noël à Brno

La célébration annuelle de Noël à Brno présentera cette année un tout nouveau style visuel, créé par la célèbre agence de création Aetna. Le thème de la décoration de cette année est « Le deuxième meilleur Noël au monde – juste après celui de chez vous ». Forts du succès de la collaboration de l'année dernière avec Aetna, les organisateurs ont décidé de poursuivre leur partenariat et d'aller encore plus loin dans le concept.

En collaboration avec Vendula Pucharová Kramářová de PECKA fashion, Aetna a conçu un motif visuellement époustouflant qui intègre des éléments traditionnels de Noël. L'œuvre d'art présente des tranches de pommes, d'oranges, de pain d'épices et d'autres bonbons disposés autour d'une carpe centrale ou d'un arbre de Noël. Ce design unique met en valeur le côté gastronomique de la période des fêtes et ajoute une touche artistique.

Mais ce n’est pas la seule nouveauté cette année. La célébration de Noël à Brno introduira également pour la première fois l'utilisation de la technologie de réalité augmentée. Les visiteurs auront la possibilité de visualiser les affichages visuels via leurs appareils intelligents, qui superposeront des scènes numériques sur l'environnement réel. Cette innovation est exclusive à Brno et promet d'offrir une expérience immersive et interactive aux participants.

De plus, le jingle musical de Brno Christmas a été remanié et des affiches de Noël animées accompagneront les sons. Composé par Tomáš Kelar, membre du groupe de musique MIDI LIDI, et Ondřej Mikula, talentueux musicien, producteur et artiste multimédia, le nouveau jingle ajoutera une touche supplémentaire de joie des fêtes aux festivités.

Pour adopter davantage le nouveau style visuel, TIC BRNO a également présenté une collection de souvenirs de Noël. Des chocolats, des bonbons à la menthe, des boîtes de conserve, des crêpes et des sacs en toile arborant le nouveau design seront disponibles à l'achat à divers endroits, notamment dans les centres d'information TIC BRNO, au stand de Noël TIC BRNO sur Náměstí Svobody et sur le site officiel.

Brno Noël promet d'être une expérience mémorable et visuellement captivante cette année, grâce à l'utilisation innovante de la technologie et à la créativité d'Aetna et de ses collaborateurs. Ne manquez pas l'occasion de découvrir l'ambiance festive et de vous plonger dans la deuxième meilleure fête de Noël au monde, du moins juste après celle de chez vous !

