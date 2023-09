By

Le célèbre scientifique Dr BR Guruprasad, de l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), a prononcé une conférence captivante intitulée « Chandrayaan 3 : la mission inspirante de l'Inde sur la Lune » à l'Université Vidyashilp de Bengaluru, en Inde. L'événement a attiré des étudiants d'institutions réputées telles que la Vidyashilp Academy, la Legacy School et la Bangalore International School, laissant une impression durable sur leurs jeunes esprits.

Au cours de sa conférence, le Dr Guruprasad a éclairé les étudiants sur l'exploration de la Lune, à la fois par le biais de vaisseaux spatiaux robotisés et d'astronautes. Il a souligné l'importance de la Lune dans la compréhension de l'histoire de la Terre et du système solaire, depuis son importance dans la navigation et le chronométrage jusqu'à son rôle actuel dans la résolution des mystères du passé de notre planète.

En tant qu'expert en planification, analyse et opérations de missions satellitaires, le Dr Guruprasad a offert aux étudiants un rare aperçu du monde de l'exploration lunaire. Il a souligné le programme Chandrayaan, témoignage de l'engagement de l'Inde dans l'exploration spatiale, et a spécifiquement évoqué la réussite remarquable de Chandrayaan 3, qui est récemment entré dans l'histoire en atterrissant avec succès dans la région polaire sud de la Lune.

Le Dr Guruprasad a exprimé son enthousiasme d'avoir l'opportunité de partager le voyage impressionnant de Chandrayaan 3 et Aditya L1 avec les brillants étudiants de l'Université Vidyashilp. Il a salué les prouesses technologiques de l'ISRO et son dévouement inébranlable à l'exploration spatiale, et a espéré que son discours avait suscité une étincelle de curiosité chez ces jeunes esprits, les incitant à explorer les frontières de la science.

L'impact du discours du Dr Guruprasad sur les étudiants était évident puisque le Dr N Mehala, professeur agrégé à l'École des sciences informatiques et des données de l'Université Vidyashilp, a exprimé son enthousiasme pour l'organisation d'un tel événement. Elle a souligné l'importance de susciter la curiosité et de favoriser un esprit d'exploration parmi les étudiants, ce qui correspond parfaitement à la mission de l'université d'offrir une expérience d'apprentissage transformatrice.

Vidyashilp Education Group (VSEG), composé de la Vidyashilp Academy, des Vidyasagar Preschools et des Vidyashilp Schools, est reconnu dans le monde entier pour son programme et ses pratiques pédagogiques uniques. Avec plus de 10,000 XNUMX étudiants concernés dans cinq instituts, VSEG vise à fournir une éducation de classe mondiale qui encourage les étudiants à viser les étoiles.

