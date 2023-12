Un ciel dégagé pour la pluie de météores des Géminides

Les prochains jours dans le New Hampshire seront frais mais calmes, avec des températures revenant aux années 40 vendredi et tout au long du week-end. Cela représente une excellente opportunité pour les observateurs d'étoiles, car ce soir offrira un ciel généralement dégagé, idéal pour observer la pluie de météores des Géminides dans le centre et le sud de l'État.

Même s'il y aura une brise et des averses de neige dans le nord, le reste du New Hampshire peut s'attendre à un dégagement partiel et à un ciel ensoleillé jeudi. Cependant, ne vous attendez pas à ce que les températures augmentent trop, les températures maximales n'atteignant que les années 20 à 30 degrés.

Mais il y a de bonnes nouvelles pour ceux qui préfèrent un temps plus doux. Vendredi après-midi, les températures seront plus chaudes, avec des températures maximales atteignant les années 40 et un ciel partiellement ensoleillé. Cette tendance se poursuivra samedi, avec à nouveau des sommets dans les années 40 et des conditions partiellement ensoleillées et sèches.

Dimanche, la couverture nuageuse s'accentuera à l'approche du prochain système météorologique. La pluie devrait se développer dimanche soir et se poursuivre toute la journée de lundi, marquant le quatrième lundi consécutif de précipitations dans le New Hampshire.

Pour tous les passionnés d'astronomie, le ciel dégagé de ce soir offre une excellente occasion d'assister à la pluie de météores des Géminides. Alors emmitouflez-vous, trouvez un endroit confortable et profitez du spectacle céleste dans le ciel nocturne. N'oubliez pas de faire un vœu lorsque vous attrapez une étoile filante !