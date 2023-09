Victrola présente de nouvelles platines vinyles haute résolution pour la lecture de vinyles sans fil

Victrola, fabricant renommé de platines vinyles, a franchi une étape importante avec la sortie de ses nouveaux modèles haut de gamme, les Hi-Res Carbon et Hi-Res Onyx. Ces ajouts passionnants à leur gamme sont équipés d'un matériel audio Qualcomm intégré, permettant une lecture de vinyle sans fil transparente sur des haut-parleurs et des écouteurs compatibles Bluetooth ou aptX.

Cette version marque une rupture avec la gamme précédente de Victrola, qui était exclusivement compatible avec les enceintes Sonos. L'inclusion du matériel audio Qualcomm garantit la compatibilité avec une plus large gamme d'appareils, permettant aux utilisateurs de profiter de leurs disques vinyles sans fil sans compromettre la qualité du son.

Les platines vinyles Hi-Res Carbon et Hi-Res Onyx prennent en charge les derniers protocoles Bluetooth 5.4 et Bluetooth LE, offrant une connectivité améliorée et des capacités de streaming audio améliorées. De plus, ces platines sont dotées des technologies audio aptX Adaptive de Qualcomm, qui optimisent la transmission audio pour une expérience d'écoute supérieure.

Pour ceux qui préfèrent une configuration plus traditionnelle, les modèles Hi-Res proposent toujours des sorties RCA pour se connecter à des enceintes filaires auto-alimentées. Ce choix de conception s'adresse aux audiophiles qui apprécient la connexion filaire classique et préfèrent avoir un contrôle total sur leur configuration audio.

Les platines vinyles Hi-Res Carbon et Hi-Res Onyx sont respectivement au prix de 599 $ et 399 $, offrant une alternative plus abordable à leurs homologues compatibles Sonos. Cette stratégie tarifaire rend ces modèles haut de gamme accessibles à un public plus large, encourageant ainsi davantage de personnes à découvrir les joies de la lecture de vinyles avec la commodité de la technologie sans fil.

En conclusion, l'introduction par Victrola des platines vinyles Hi-Res Carbon et Hi-Res Onyx avec matériel audio Qualcomm intégré représente un changement important dans l'offre de produits de l'entreprise. En adoptant la technologie sans fil et en élargissant la compatibilité, Victrola vise à attirer à la fois les utilisateurs férus de technologie et les traditionalistes, conservant ainsi sa réputation de marque de confiance sur le marché des platines.

Sources:

-Site Web Victrola