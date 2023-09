Niveau alarmant de résistance aux antibiotiques constaté chez des patients blessés de guerre en Ukraine

By

Des chercheurs ont découvert un niveau inquiétant de résistance aux antibiotiques chez les bactéries provenant de patients blessés de guerre en Ukraine. L'étude, menée par l'Université de Lund en Suède en collaboration avec des microbiologistes ukrainiens, a révélé des niveaux de résistance sans précédent, notamment chez la bactérie Klebsiella pneumoniae.

Les chercheurs ont analysé des échantillons de patients provenant de 141 victimes de la guerre en Ukraine, y compris des adultes blessés pendant la guerre et des nourrissons atteints de pneumonie. Ces patients avaient contracté des infections alors qu’ils étaient à l’hôpital, principalement en raison des installations médicales débordées et des infrastructures détruites.

Les résultats, publiés dans The Lancet Infectious Diseases, ont révélé que de nombreux patients présentaient des bactéries présentant une résistance aux antibiotiques remarquablement élevée. Certaines souches présentaient une résistance à des agents antimicrobiens à large spectre, notamment à des antibiotiques récemment développés. Étonnamment, près de dix pour cent des échantillons contenaient des bactéries résistantes à notre antibiotique de dernier recours, la colistine. De plus, six pour cent de tous les échantillons contenaient des bactéries résistantes à chaque antibiotique testé.

Le professeur Kristian Riesbeck, de l'Université de Lund, s'est dit préoccupé par la résistance manifestée par la bactérie Klebsiella pneumoniae, car elle peut potentiellement provoquer des maladies même chez les individus dotés d'un système immunitaire sain. Il a souligné le besoin urgent d'une aide internationale pour répondre à cette grave préoccupation.

L’ampleur de la résistance aux antibiotiques observée dans cette étude dépasse tout ce qui a été observé auparavant, même dans des pays comme l’Inde et la Chine. Le professeur Riesbeck a souligné le risque d'une propagation accrue de bactéries résistantes, qui menace l'ensemble de la région européenne. Alors que de nombreux pays fournissent une aide militaire à l’Ukraine, il est tout aussi crucial d’aider à remédier à cette situation actuelle.

Les résultats de cette étude mettent en évidence les défis posés par les bactéries résistantes en temps de guerre. Aux souffrances humaines causées par la guerre en Ukraine s’ajoute une guerre invisible menée contre ces bactéries résistantes. Une intervention et un soutien appropriés sont essentiels pour prévenir la propagation de la résistance aux antibiotiques et protéger la santé des personnes touchées par la guerre et les conflits.

[Source : The Lancet Maladies Infectieuses]