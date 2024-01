Vents galactiques : plus fréquents qu’on ne le pensait auparavant

Les scientifiques ont longtemps pensé que les « vents galactiques », des écoulements massifs de matière provenant des galaxies, étaient des événements rares dans l’univers. Cependant, des recherches récentes menées avec l’instrument MUSE remettent en question cette hypothèse. En observant environ 100 galaxies, les chercheurs ont découvert que les vents galactiques sont en réalité un phénomène fréquent, fournissant ainsi des connaissances précieuses sur l’évolution des galaxies et confirmant les modèles théoriques.

L’instrument MUSE, un spectrographe panoramique à champ intégral installé sur le très grand télescope de l’Observatoire européen austral (ESO), a révélé la présence de structures en forme de double cône caractéristiques des vents galactiques. Ces structures ne sont visibles que dans certaines raies spectrales de la lumière et nécessitent des mesures de grande sensibilité. Auparavant, seuls quelques cas de vents galactiques étaient connus, dont la plupart ont également été découverts avec l’instrument MUSE.

Les nouvelles découvertes montrent que des écoulements à l’échelle galactique sont présents dans presque toutes les galaxies en formation d’étoiles. Le professeur Lutz Wisotzki de l’Institut Leibniz d’astrophysique de Potsdam explique que les résultats permettent également de mieux comprendre la taille et la forme de ces vents galactiques, ce qui était auparavant possible uniquement dans des cas extrêmes rares.

Les vents galactiques jouent un rôle crucial dans l’évolution cosmique des galaxies en régulant leur croissance et leur formation d’étoiles. Ces écoulements, qui s’étendent au-dessus et en dessous du plan galactique, transportent du gaz et de l’énergie d’une galaxie vers son environnement, ce qui influence sa capacité de formation d’étoiles. Comprendre ce processus de rétroaction est essentiel pour saisir la formation et l’évolution des galaxies.

L’étude menée avec MUSE révèle également que le gaz galactique s’écoule vers l’environnement des galaxies, à des distances dépassant les 30 000 années-lumière. Le signal observable dépend de l’orientation de la galaxie par rapport à la ligne de visée. Lorsqu’elle est observée de côté, il y a une forte émission au-dessus et en dessous du plan de la galaxie, tandis que l’observation des galaxies sous d’autres angles produit un signal plus faible et plus uniformément réparti.

Ces nouvelles connaissances permettent de mieux comprendre la fréquence et les caractéristiques des vents galactiques, ce qui diverge considérablement des hypothèses précédentes. La recherche permet non seulement d’étendre nos connaissances sur l’évolution des galaxies, mais démontre également le rôle inestimable de technologies avancées, telles que l’instrument MUSE, pour percer les mystères de l’univers.

FAQ

Qu’est-ce que les vents galactiques ?

Les vents galactiques sont des écoulements massifs de matière provenant des galaxies. Ils se produisent lorsque les galaxies libèrent de grandes quantités de matière dans leur environnement, souvent déclenchées par les explosions d’étoiles massives.

Quel rôle les vents galactiques jouent-ils dans l’évolution des galaxies ?

Les vents galactiques jouent un rôle crucial dans la régulation de la croissance et de la formation d’étoiles des galaxies. Ils transportent du gaz et de l’énergie d’une galaxie vers son environnement, ce qui impacte sa capacité à former de nouvelles étoiles.

Comment ces nouvelles découvertes ont-elles été obtenues ?

Les scientifiques ont utilisé l’instrument MUSE, un spectrographe panoramique à champ intégral installé sur le très grand télescope de l’Observatoire européen austral (ESO), pour observer environ 100 galaxies et détecter la présence de vents galactiques.

Quelles sont les implications de cette recherche ?

En démontrant la fréquence des vents galactiques dans l’univers, cette recherche remet en question les hypothèses antérieures sur leur rareté. Elle élargit notre compréhension de l’évolution des galaxies et confirme les modèles théoriques.